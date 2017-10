S'eleven a vuit els afectats pel brot de legionel·la a Girona

La víctima mortal tenia 83 anys.





El brot de legionel·la detectat a Blanes (Girona) ha afectat a vuit persones, sis homes i dues dones, de les quals una va morir, ha informat l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat).





La víctima mortal tenia 83 anys i de la resta d'afectats, d'entre 52 i 92 anys, dos ja van rebre l'alta mèdica-cinc continuen hospitalitzats.





Tots els casos tenen patologia de base o edat avançada, i viuen o han estat en el municipi durant el període d'incubació, i els afectats van començar a presentar símptomes entre el 22 de setembre i el 8 d'octubre: en tres dels casos s'ha pogut recollir mostra clínica per fer l'estudi molecular.





Paral·lelament, S allau continua la investigació del brot per part de la Unitat de Vigilància Epidemiològica i l'estudi ambiental per part de l'equip territorial de Protecció de la Salut per delimitar les possibles instal·lacions de baix i alt risc presents a la zona i fer la inspecció, recollida i anàlisi de mostres.





Salut ha explicat que h ai un altre cas relacionat amb la localitat de Blanes que està en estudi ia l'espera de fer la valoració per confirmar si forma part del brot.