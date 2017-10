Els 27 discuteixen si Barcelona serà la nova seu de l'Agència Europea del Medicament

L'anàlisi de Brussel·les es va limitar a examinar les candidatures.





Els Vint tindran aquest dimarts la primera "discussió política" sobre la futura seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA), a la qual aspira Barcelona, com a última etapa formal del procés abans que el 20 de novembre decideixin la ubicació d'aquesta agència i de l'Autoritat Bancària Europea (EBA) quan deixin Londres a causa de l'Brexit.





El debat tindrà lloc al consell de ministres d'Afers Generals de la UE que se celebrarà a Luxemburg sense la presència del Regne Unit i en què també faran balanç de l'estat de les negociacions del Brexit, que segons Brussel·les es troben en "punt mort "per les diferències sobre la factura de sortida.





La Comissió Europea va publicar el passat 30 de setembre la seva avaluació de les 19 ciutats europees que volen albergar l'EMA i de les vuit que s'han ofert per acollir l'EBA, però no va establir cap classificació de les candidates ni descartar perfils.





L'anàlisi de Brussel·les es va limitar a examinar les candidatures a partir dels sis criteris "tècnics" i "objectius" i va certificar que compleixen amb aquestes exigències mínimes. Aquest document servirà com a base per a la discussió als 27, tot i que s'espera que cada delegació faci valer els punts que consideren que han de pesar més.





En la valoració de l'Executiu comunitari no va pesar el procés independentista a Catalunya, perquè segueix sent un assumpte que la UE considera "intern" i que no té relació amb els criteris "tècnics" avaluats, encara que sí podria sortir en la discussió a nivell política.





Els ministres tampoc podran tenir en compte altres informes com les enquestes realitzades per la mateixa EMA sobre les destinacions favorites dels seus prop de 900 empleats, segons han advertit fonts europees, ja que "està molt clar que no forma dels criteris objectius" pactats per els líders de la UE.