L'ANC convoca concentracions de protesta aquest dimarts a les 12 ia les 19 hores

L'entitat sobiranista ha demanat que la gent faci una aturada de protesta a les 12 hores.





L'ANC ha convocat per aquest dimarts a les 12 ia les 19 hores co ncentraciones de protesta contra la decisió de la jutge de l'Audiència Nacional d i decretar presó sense fiança per al president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





En comunicat, l'entitat sobiranista ha demanat que la gent faci una aturada de protesta a les 12 hores davant els seus respectius llocs de treball, mentre que a les 19 hores han demanat "concentracions silencioses" davant les delegacions del Govern central a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.





També ha sol·licitat als ciutadans que des dels balcons de casa facin una cassolada a partir de les 22 hores d'aquest dilluns, una cassolada que s'ha pogut sentir ja en diversos barris de les capital catalana just després de conèixer-se la decisió de la jutge .





La magistrada els envia a presó en entendre que en les convocatòries fetes pels líders sobiranistes es feia una crida, no a una manifestació pacífica, sinó a la "protecció" dels governants catalans mitjançant "mobilitzacions ciutadanes massives".