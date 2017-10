L'ANC i Òmnium convoquen una marxa amb espelmes per la Diagonal a les 20 hores

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez / Òmnium









L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i Òmnium Cultural han convocat una marxa amb espelmes per l'avinguda Diagonal de Barcelona des del passeig de Gràcia fins a la plaça Francesc Macià a les 20.00 hores d'aquest dimarts com a protesta per l'ingrés a la presó de manera preventiva dels seus líders, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ha informat l'ANC en un comunicat.





Aquesta manifestació substitueix les concentracions silencioses convocades per a les 19.00 hores davant de les delegacions del Govern central a les quatre províncies catalanes, i se suma a la crida que han fet a concentrar a les 12.00 hores davant dels llocs de treball.





La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va decretar dilluns presó provisional per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per promoure les manifestacions del 20 i 21 de setembre de rebuig a les intervencions policials en diferents conselleries per desarticular els preparatius del referèndum de l'1-O.