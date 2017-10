El Govern espanyol eleva al 2,3% el dèficit en 2018 per Catalunya

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, rebaixa les previsions de creixement econòmic





El Govern espanyol ha rebaixat en tres dècimes, del 2,3% al 2,6%, la seva previsió de creixement econòmic per al 2018, i ha elevat en una dècima, del 2,2% al 2,3%, la seva estimació de dèficit públic per al proper any, com a conseqüència de l'impacte de la situació política a Catalunya davant el repte independentista i per l'absència dels Pressupostos de 2018.





Així figura en el nou pla pressupostari que ha remès l'Executiu aquest dilluns a Brussel·les, en el qual, en termes del quadre macroeconòmic, incorpora un escenari a política constant, de manera que no contempla canvis de política econòmica i recull unes "projeccions prudents" .





Les noves previsions incorporen una "lleugera desacceleració econòmica, en línia amb el que anticipen els principals organismes nacionals i internacionals, però que també tenen en compte una lleugera contenció de la demanda interna, resultat de l'impacte negatiu sobre associada a l'actual situació política a Catalunya ".





En concret, el Govern central ha elevat en una dècima la seva previsió de creixement del PIB per a aquest any, fins al 3,1%, però ha baixat en tres dècimes l'estimació de creixement per al 2018, en passar del 2,6% al 2, 3%.





Segons el Govern espanyol, la desacceleració reflecteix la moderació del cicle econòmic, que recullen les previsions dels principals organismes nacionals i internacionals, però també una lleugera contenció de la demanda interna, resultat de l'impacte negatiu derivat de la incertesa associada a l'actual situació política a Catalunya i de l'absència d'un instrument bàsic de política econòmica com són els pressupostos generals de l'Estat ".





No obstant, el Govern espanyol assegura que el creixement de l'economia espanyola previst per al 2018 "segueix sòlid" i intensiu en la creació d'ocupació, la qual cosa permetrà reduir la taxa d'atur fins al 15,5% en mitjana anual el 2018.





En matèria d'ocupació, preveu un creixement de l'ocupació equivalent a temps complet del 2,9% el 2017 i del 2,4% el 2018, cosa que, si bé reflectiria una lleugera moderació del ritme de creixement suposarà la creació de més de 500.000 llocs de treball equivalents a temps complet aquest any i uns 425.000 el pròxim.





Per la seva banda, la taxa d'atur es reduirà el 2017 gairebé dos punts i mig respecte a la de l'any passat, fins a situar-se al 17,2% de la població activa, en mitjana anual, i disminuirà gairebé dos punts addicionals en 2018, fins al 15,5%. Les anteriors previsions projectaven una desocupació del 17,4% per a aquest any, dues dècimes per sobre, però un 15,4% per a l'any que ve, una dècima menys.





MAJOR DÈFICIT





A més d'empitjorar les previsions de creixement i d'atur de 2018, l'estimació de dèficit per al 2018 s'ha elevat al 2,3% del PIB en un escenari sense canvi de polítiques públiques, una dècima per sobre de l'objectiu compromès amb Brussel·les (2, 2%), si bé el Govern assegura que l'any que Espanya sortirà definitivament del Procediment per dèficit excessiu.





Aquesta nova previsió de dèficit del 2,3% per a 2018 es distribueix entre l'Estat (0,8%), la Seguretat Social (1,1%) i les administracions territorials (0,4%).





Per contra, manté en el 3,1% el seu pronòstic sobre el dèficit d'aquest exercici, en línia amb el compromís amb la Comissió Europea, distribuït entre l'Estat (1,7%) i la Seguretat Social (1,5%) .





Això sí, el Govern aclareix a Brussel·les que aquesta previsió s'ha efectuat descomptant l'impacte del cicle estimat per 2018 al dèficit de les administracions públiques previst per 2017. Un cop es presenti el pressupost de l'any que ve, es donaran a conèixer les mesures necessàries per garantir el compliment dels objectius d'estabilitat en 2018.