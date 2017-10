Casino de 100 milions a Andorra

El termini d'ofertes per al projecte del casino finalitza el 30 d'octubre









El projecte de casino a Andorra continua avançant cap a l'adjudicació que culmini el concurs internacional convocat i que tancarà el termini de recepció d'ofertes el dia 30 vinent. Segons les informacions publicades serien quatre les empresses o grups interessats, tres dels quals amb la voluntat de construir un edifici de nova planta per ubicar-lo.





El 'Diari d'Andorra' ha detallat una mica més el que, implícitament, consideraria favorit, pel volum i, entre d'altres raons perquè seria participat per capital andorrà mitjançant accions de suscripció publica, tot i que hi ha un altre amb participació d'empresaris locals, juntament amb la companyia espanyola Cirsa.





La informació, que signa el mateix director del rotatiu, Ricard Poy, indica que un grup preveu una torre de 20 pisos per al casino i invertir-hi 100 milions i la societat internacional amb participació andorrana ja ha signat un acord amb el propietari del terreny al Clot d’Emprivat.





El moviment per les ofertes que es presentaran al casino s’ha accelerat molt els darrers dies a causa que el termini finalitza el 30 d’octubre. Un dels grans grups internacionals líders en la gestió de casinos en l’àmbit mundial ja té un acord firmat amb un propietari del Clot d’Emprivat, com ja va avançar el Diari. El grup disposa de centres de joc en diversos països i té desenes de milers de treballadors.





El macroprojecte al Clot d’Emprivat va prenent forma i ja se sap que la proposta preveu la construcció d’una torre, un edifici emblemàtic, que tindrà una vintena de pisos d’altura amb una inversió global que superaria els cent milions d’euros.





El projecte no es limita a la inclusió del casino a l’edifici, sinó que tindria altres usos. Dins de la previsió, segons fonts properes al cas, s’inclou tenir altres ofertes de complement turístic més enllà del joc. També hi haurà una part de la torre que tindrà ús residencial i es construiran plantes soter­rades per a l’aparcament. Un dels atractius serà la creació d’una sala d’espectacles amb un aforament important. A banda, hi haurà restaurants i també d’altres serveis. La definició final de l’edifici encara no està tancada. El tema s’haurà de tractar amb el comú d’Escaldes-Engordany a causa que serà un edifici emblemàtic al Clot d’Emprivat. Les condicions per edificar en aquesta zona van ser recentment canviades pel comú amb l’objectiu de poder disposar del màxim terreny públic en les cessions a canvi de permetre una major altura en les construccions.





UNA ÚLTIMA REUNIÓ





El grup ja s’ha mostrat d’acord amb els punts que recull el plec de bases del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) i que inclou l’obligatorietat de fer una oferta pública d’accions (per als ciutadans andorrans) de fins al deu per cent del capital social de l’empresa que guanyi el concurs. Cal recordar que la llicència s’atorga per un mínim de deu anys i un màxim de vint. En el cas del grup internacional s’entén que amb més de cent milions d’euros d’inversió el termini seria automàticament de vint.





La decisió final de presentar el projecte s’ha de confirmar en una propera reunió. El volum de l’operació, segons les mateixes fonts, fa que s’hagin analitzat i s’estiguin estudiant totes les variables de forma molt acurada. Totes les parts involucrades estan un noranta per cent convençudes que finalment hi haurà l’oferta, però cal una darrera trobada per esvair alguns dels dubtes que encara planen. L’aposta d’aquest grup ha estat presentar un projecte, amb un arquitecte de reconegut prestigi, que sigui un referent per al país i que no es limiti només a ser una sala de joc. El projecte s’entén també com una aposta de futur creient en les possibilitat del país.





DOS EMPRESARIS ANDORRANS I CIRSA TAMBÉ OPTARAN AL CLOT D'EMPRIVAT





Un projecte de dos empresaris andorrans en collaboració amb la societat espanyola Cirsa també pretén presentar oferta per al casino amb la intenció d’ubicar-lo en un terreny del Clot d’Emprivat. El terreny és en aquest cas més petit que el que ha pactat el grup internacional. D’aquest projecte en què participa l’empresa espanyola Cirsa es desconeix quin és el tipus d’edifici que preveu aixecar.





És molt complicat establir quantes societats tenen previst presentar-se al concurs, que finalitza el dia 30. Com a mínim, per les informacions comunals, hi hauria quatre aspirants que voldrien ubicar el casino a Andorra la Vella. Tres amb un edifici propi i un al Centre de Congressos. Cinc aspirants més tindria Caldea, tot i que un (Jocs, SA) segurament és un dels que té com a opcions o Caldea o un edifici propi a Andorra la Vella.





Amb les dades que es tenen s’apunta que hi hauria una desena de candidats. Escaldes comptaria amb sis o set i Andorra la Vella amb quatre. La xifra pot oscil·lar perquè alguna de les empreses podria haver ofert més d’una alternativa d’ubicació. El plec de bases, que premia tenir un edifici propi, ha fet perdre volada al Centre de Congressos i Caldea.