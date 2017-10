Cuixart i Sánchez a Soto del Real, ara sí que comença el mambo!

Cuixart i Sánchez entrant a l'Audiència Nacional.





Aquest dilluns, dos han estat els temes, prioritaris que estaven a l'agenda: la resposta de Puigdemont al requeriment de Rajoy sobre si hi havia proclamat, o no, la independència. La resposta, ha estat, ni si, ni no, i li ha tornat a deixar la pilota a la seva teulada. La compareixença de la vice, Sáez de Santamaría, ha deixat un missatge molt inequívoc: li ha demanat claredat i que rectifiqui. Li dóna de termini fins dijous i el convida a que vagi al Congrés a dialogar.





Els empresaris també li han demanat a Puigdemont que rectifiqui. L'associació de juristes Llibertats l'han acusat de "falta de respecte a la independència judicial" en clara referència a la carta enviada a Rajoy. Li recorda que "en un estat democràtic, com és Espanya, el poder executiu no té facultats per determinar la fi d'una investigació judicial".





Alguns mitjans de comunicació que havia estat "pro Procés", en aquests últims dies, li han dit a Puigdemont que no a la DUI. La Comissió Europea i un llarg etcètera, també li han demanat que pari i se sent a negociar sense condicions.





L'altre tema d'interès, les declaracions a l'Audiència Nacional del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero i els presidents de l'ANC i Òmnium. Trapero ha quedat en llibertat amb mesures cautelares.ya Cuixart i Sánchez, els envia a la presó sense fiança, perquè els considera els "principals promotors i directors" de les protestes dels dies 20 i 21 de setembre a Barcelona, en què "van apel·lar a la resistència "per tal d '" impedir l'aplicació de la llei ".. la presó triada, la considerada com vip, Soto del Real, on es trobaran amb Jordi Pujol Ferrusola, Sandro Rosell i altres.





Cuixart i Sánchez, van entrar a l'Audiència com estrelles desfilant per la passarel·la que els portaria a l'interior de la mateixa. Ho feien envoltats de mitjans de comunicació i algun que altre amic que es trobaven allà per mostrar-los la seva solidaritat. ¿Els dos declarants no eren conscients que la justícia, feia dies, que seguia amb el seu guió ?. ¿Tan impunes es creuen ?. Ja han comprovat que això no funciona així.





Ara, quan la part judicial acaba de començar, molts es porten les mans al cap i parlen de barbaritat, atropellament accions violentes del govern espanyol i moltes coses més. Què esperaven ?. Què a Catalunya, per l'article 35, les lleis "espanyoles" no els anaven a afectar ?. Doncs un cop més s'han equivocat.





El problema ja el tenim ara amb la frase que ja vénen pronunciant alguns: "el carrer és la nostra" dels que dels violents ?. Això és el lamentable d'aquesta situació en què han ficat a la ciutadania, la qual pagarà les conseqüències d'aquestes maniobres irresponsables.





Algú ha de responsabilitzar d'aquesta situació i apandar amb les conseqüències. La discòrdia, l'enfrontament ja està servit. Ara només cal esperar un miracle i la veritat és que, Déu està molt ocupat en altres menesters. Ara sí que comença el mambo !.