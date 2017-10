El PP respecta decisió sobre líders ANC i Òmnium: "Quan la llei es compleix, el carrer no té per què incendiar"

Roda de premsa de Pablo Casado a la seu del PP









El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha expressat aquest dimarts el seu respecte a la decisió judicial d'ordenar presó incondicional per als líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i ha subratllat que es pren en el marc de la "independència judicial". Davant la possibilitat que hi hagi mobilitzacions al carrer per aquesta mesura, ha dit que "quan la llei es compleix, el carrer no ha d'incendiar".





Així s'ha pronunciat Casado després que la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela hagi decretat presó sense fiança per als líders d'ANC i Òmnim, acusats d'un presumpte delicte de sedició per la seva actuació durant la concentració independentista davant la seu de la Conselleria d'Economia i el setge a la Guàrdia Civil els passats 20 i 21 de setembre. Prèviament, la jutge va decretar la llibertat provisional sense fiança per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, encara que amb mesures cautelars.





Casado, que ha assistit a la conferència del ministre de Justícia, Rafael Catalá, en un fòrum organitzat per Nova Economia Fòrum, ha subratllat que és "una jutge en el marc de la separació poders i la independència judicial" la qual decreta aquestes mesures cautelars . "Des del PP l'únic que podem dir és que respectem les decisions judicials i que la Justícia és igual per a tots", ha emfatitzat.





En aquest sentit, el portaveu del PP ha rebutjat les manifestacions del Govern català relatives al fet que l'Executiu del PP pressiona la Justícia. "El Govern espanyol no incideix, ni valora ni pressiona el poder judicial. Això passa en un altre tipus de sistemes polítics, no en una democràcia consolidada com l'espanyola", ha emfatitzat.





En ser preguntat si tem que aquesta decisió judicial pugui incendiar carrer --dilluns a la nit ja es van produir algunes protestes i cassolades -, Casado ha afirmat que "quan la llei es compleix, el carrer no ha d'incendiar". "Tot el contrari, el que crearia una inseguretat tremenda és que algunes persones estiguessin per sobre de la llei", ha assenyalat, per afegir que la sentència detalla tot el que va succeir aquells dies

s.