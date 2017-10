118 processats per corrupció en el segon trimestre de l'any

Així ho revela el repositori publicat pel CGPJ.





Els jutges espanyols van concloure en el segon trimestre de 2017 un total de 30 procediments per corrupció, en què es va dictar interlocutòria d'obertura de judici oral o de processament contra 118 persones, que van ser o seran portades a judici per aquest tipus de delictes.

Així ho revela el repositori de dades sobre procediments per corrupció del Consell General del Poder Judicial després de la incorporació de la informació corresponent al segon trimestre de l'any.

El repositori és d'accés públic a la web i permet als ciutadans conèixer l'acció de la Justícia en el marc global de la lluita contra la corrupció a través dels seus principals indicadors -persones acusades i / o processades, procediments, sentències dictades, etc. .-, que s'actualitzen trimestralment.

La informació que s'ofereix en ell correspon a l'anomenada corrupció pública, entenent que és aquesta la que més alts índexs de preocupació s'inspiren en la ciutadania. D'aquesta manera, els procediments judicials les dades es reflecteixen en el repositori tenen com a subjectes actius a funcionaris públics, governants i polítics en l'exercici dels seus càrrecs, i com un dels elements del tipus l'afectació de diners públics, abastant així tant la corrupció administrativa com la corrupció política.

Aquests fenòmens es recullen en el Codi Penal com a delictes de prevaricació urbanística (articles 320 i 322), prevaricació administrativa (art. 404, 405 i 408), infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets (art. 413, 414, 415 , 416, 417 i 418), suborn (art. 419, 420, 421 i 422), tràfic d'influències (art. 428, 429 i 430), malversació (art. 432, 433, 434 i 435), fraus i exaccions il·legals (art. 436, 437 i 438), negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció (art. 439, 441, 442 i 443) i corrupció en les transaccions comercials internacionals (article 286, 3r i 4t).





ANDALUSIA I BALEARS LES MÉS AFECTADES





Les comunitats autònomes amb més persones acusades són Andalusia amb un total de 60 i 11 procediments, seguida de Balerares amb 27 acusats-cinc procediments per delictes de corrupció. Seguits a més distància per Astúries, Catalunya i Galícia amb set, sis i cinc acusats respectivament.





UN 69,8% DE SENTÈNCIES CONDENATORIAS

Entre els passats 1 d'abril i 30 de juny, els jutjats i tribunals van dictar 43 sentències en procediments per corrupció, de les quals 30 van ser total o parcialment condemnatòries, el que representa el 69,8 per cent del total.





60 CONDEMNATS PER SENTÈNCIA FERMA

El repositori permet també conèixer el nombre de persones condemnades per les sentències dictades per delictes relacionats amb la corrupció que han adquirit fermesa en cada trimestre.





La xifra que recull la base de dades, i que en aquest cas correspon al tercer trimestre de l'any, és de 60 persones condemnades, segons la informació del Registre Central de Penats, dependent del Ministeri de Justícia.

Els delictes que més sovint apareixen en aquestes sentències són, per aquest ordre, els de malversació, prevaricació administrativa i prevaricació urbanística, és a dir, delictes contra l'ordenació del territori, urbanisme, medi ambient i patrimoni històric-.





78 PENATS EN RÈGIM penintenciari









El repositori també ofereix les dades procedents de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior, i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya sobre població reclusa.

En aquest cas, la informació es refereix a les persones sotmeses a règim penitenciari -com penats o en situació de presó preventiva- prenent en consideració el delicte principal pel qual han estat condemnats o acusats. A 1 de octubre d'aquest any hi havia al conjunt d'Espanya 78 penats -en 42 casos, amb el de malversació com a delicte principal i en altres 21 amb el de suborn - i dotze preventius.