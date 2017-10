El conseller d'Interior no cessarà Trapero: "Té tota la confiança del Govern"

Forn mostra la confiança en Trapero





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha assegurat que no es planteja cessar el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, malgrat que l'Audiència l'investiga per sedició i aquest dilluns li ha retirat el passaport com a mesura cautelar: "Té tota la confiança del Govern".





En declaracions aquest dimarts a Rac 1 recollides per Europa Press, Forn ha explicat que ni Trapero ha demanat la dimissió ni a ell se li ha "passat pel cap cessar-lo" perquè considera que, a més, té també la confiança majoritària de la societat catalana .





"És un gran professional i això és el que ens ha de preocupar. La policia catalana està dirigida per un gran professional. Trapero, lògicament, continuarà en el càrrec que ocupa", ha explicat el conseller en preguntar pel seu possible cessament.





Forn també ha qualificat d'"indignant i vergonyós" que l'Audiència Nacional hagi ordenat l'entrada a la presó dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, per promoure concentracions independentistes.





No obstant això, el conseller creu que les detencions no han de variar l'estratègia del diàleg que, segons ell, pretén el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta del Govern: "El que no podem fer és actuar a la reacció. no per aquestes detencions haurem de canviar l'estratègia ".