Les persones grans que es vacunen contra la grip tenen menys risc d'hospitalització

Els experts recomanen a les persones de més de 65 anys vacunar-se contra la grip





La vacunació contra la grip és una mesura efectiva en la prevenció d'hospitalitzacions en persones grans de 65 anys, segons els resultats d'un estudi multicèntric coordinat per investigadors del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP).





El treball, liderat per la investigadora de la Universitat de Barcelona (UB) Ángela Domínguez i els resultats del qual publica la revista 'Eurosurveillance', va avaluar l'efecte de la vacunació en la prevenció de l'hospitalització de persones grans en dues temporades gripals (2013-2014 i 2014-2015).





I segons van observar, l'efectivitat de la vacuna per evitar quadres que requereixen hospitalització amb caràcter general va ser del 36 per cent, amb diferències depenent de l'existència de condicions mèdiques d'alt risc en els pacients, l'edat o el subtipus del virus.





Així, en pacients sense altres condicions mèdiques de risc, el fet d'haver-se vacunat va ser un factor altament determinant en la prevenció dels ingressos, amb una efectivitat del 51 per cent per a aquests pacients, davant el 30 per cent observat en els pacients que sí presentaven un o diversos factors del risc.





MALALTIES





Entre aquests, van tenir en compte malalties pulmonars, cardiovasculars, diabetis, insuficiència renal crònica, hemoglobinopatia, immunodeficiència, malaltia neurològica i obesitat.





També hi va haver diferències entre l'efectivitat de la vacuna en funció de l'edat, ja que la seva utilitat en la prevenció d'ingressos a causa de la grip va ser major en pacients de 65 a 79 anys (39%), en comparació amb els més grans de 80 anys (34%).





L'estudi també va revelar diferències en l'efectivitat de la vacuna per evitar l'hospitalització en persones grans depenent de les soques del virus. L'efectivitat va ser més gran per al subtipus A (H1N1) pdm09 (49%) que per al subtipus A (H3N2) (26%).





L'estudi va incloure dades de 20 hospitals espanyols de 7 comunitats autònomes, amb un total de 728 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per grip i un grup control de 1.826 individus hospitalitzats per altres causes.