El TC declara nul·la la llei del referèndum

Tribunal Constitucional









El ple del Tribunal Constitucional ha declarat aquest dimarts per unanimitat la inconstitucionalitat i nul·litat de la Llei de Referèndum aprovada pel Parlament el passat 6 de setembre i que va ser suspesa cautelarment un dia després.





La suspensió va suposar la prohibició expressa de celebració del referèndum del passat 1 d'octubre sobre la qual se sustenten els plans independentistes del Govern de la Generalitat.





El passat 29 de setembre el ple del TC va admetre per unanimitat els dos recursos d'inconstitucionalitat presentats pel Govern central i va suspendre tant la Llei de Consultes aprovada pel Parlament català com la consulta sobiranista convocada pel proper 9 de novembre. La primera conseqüència d'aquesta admissió a tràmit és que qualsevol acte preparatori relacionat amb la consulta fixada per al novembre suposaria incórrer en un delicte de desobediència.



El Govern espanyol ha demanat la suspensió de la llei catalana i del decret de convocatòria, però també "les restants actuacions de preparació, realitzades o procedents, per a la convocatòria d'aquesta consulta, així com de qualsevol actuació vinculada a la consulta esmentada"