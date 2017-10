La Bruixa d'Or també se'n va de Catalunya

La facturació anual és de 100 milions d'euros.





El propietari de la Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel, ha iniciat els tràmits per traslladar la seu de tots els seus negocis de loteria, restauració i immobles des de Catalunya a Navarra i la fiscal a Madrid.





El venedor de loteria d'una de les administracions amb més vendes en loteries de l'Estat ha explicat que en conjunt la seva facturació anual arriba a 100 milions d'euros.





Xavier Gabriel ha avançat que ha presentat quatre denúncies davant dels Mossos d'Esquadra per injúries a la seva persona, i ha recordat que ell ha manifestat en diverses ocasions que no és independentista.





"Han estat 15 dies de persecució, 15 dies d'amenaces, 15 dies de no deixar viure, com a persona he esclatat contra quatre capitostos que han fet creure que els insults eren per a tota la societat independentista, això és una injúria", ha afirmat.





"M'han dit que jo m'he d'anar d'aquí, i menys per carta, els insults m'han arribat per molts mitjans", ha afegit el venedor de loteria de la famosa administració de loteria.





Gabriel ha assenyalat també que les vendes de loteria estan creixent un 14% en la seva administració en relació a l'any passat i que a Catalunya no li han baixat comparades a l'any passat.