El Senat estudia un Ple extraordinari per autoritzar l'aplicació del 155

El Senat estudia haver de celebrar un Ple extraordinari a finals de la setmana que ve, dijous o divendres, en què aprovar el permís al Govern perquè apliqui l'article 155 de la Constitució a Catalunya, en una sessió en la qual es compta amb que el mateix president, Mariano Rajoy, expliqui als senadors les mesures que els planteja.

Fonts parlamentàries han explicat que tot el calendari depèn de què passi el dijous, de la resposta que doni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al segon requeriment de l'Executiu perquè torni a la legalitat constitucional.

Si no rectifica, Rajoy reunirà al Consell de Ministres per aprovar les mesures que consideri oportunes, reunió que podria tenir lloc dijous, en convocatòria extraordinària, o divendres en l'habitual Consell setmanal. En qualsevol cas, el que d'allà surti haurà de ser enviat al president del Senat, Pío García-Escudero, juntament amb els requeriments i les respostes de Puigdemont.

El vicepresident primer de la cambra alta, Pedro Sanz, ha assegurat que la Mesa està sobre avís per reunir aquest mateix dijous o divendres i amb la documentació que li enviï el Govern, haurà de decidir com es tramita l'assumpte. Es preveu que estigui acabat tot el procés entre dijous i divendres de la setmana que ve, en un ple extraordinari que aprovi definitivament un dictamen.

Fonts parlamentàries apunten que la tramitació no serà precipitada, en dos dies, i que es deixarà que entre dimarts i dimecres es desenvolupi el Ple ordinari previst al Senat per a la setmana que ve, tot i que insisteixen que tot és possible segons es desenvolupin els esdeveniments i segons la urgència que reclami al Govern.

Precisament dimarts Rajoy compareix en la sessió de control al Govern per respondre a les preguntes del PSOE, d'Units Podem i del Grup Mixt.

Les vies per tramitar al Senat les mesures que plantegi l'executiu són dos i les dues estan de moment obertes.