La CEOE rebaixa fins al 3% la previsió de creixement del PIB per Catalunya

La previsió de la CEOE és una dècima inferior a l'estimada pel Govern.





La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha rebaixat dues dècimes, fins al 3%, la seva previsió de creixement de l'economia espanyola per a aquest any, segons ha informat aquest dimarts la patronal, que al juliol hi havia pronosticat una alça del PIB del 3 , 2%.





La previsió de la CEOE és una dècima inferior a l'estimada pel Govern, que en el Pla Pressupostari enviat ahir a Brussel·les va elevar des del 3% al 3,1% la seva projecció de PIB per a aquest any, encara que va rebaixar del 2,6% al 2,3% la de 2018.





La patronal subratlla que la situació i les perspectives de l'economia espanyola estan marcades per la incertesa ocasionada per la crisi catalana, que afecta les seves previsions econòmiques i, en conseqüència, a les de la resta del país. Tampoc ajuda a aclarir incerteses el retard en la presentació dels pressupostos generals de l'Estat per a 2018, segons la CEOE.





L'organització empresarial apunta que l'impacte directe de la situació a Catalunya s'ha notat en el sector financer, en la inversió i en el trasllat d'empreses.





En aquest sentit, la CEOE adverteix que si perdura la situació d'incertesa política i econòmica generada pel conflicte català "la desacceleració prevista de l'activitat i l'ocupació podria intensificar-se en el quart trimestre del 2017 i el 2018".





L'organització empresarial ha assenyalat que la incertesa davant el desafiament independentista a Catalunya s'ha traduït en caigudes a la Borsa, l'augment de la prima de risc, la sortida de capitals d'Espanya i els rating que assignen les agències de qualificació.





"Encara és aviat per quantificar un impacte en l'economia real (PIB i ocupació) perquè depèn del que duri aquesta situació i de la seva evolució", afegeix la CEOE en l'última publicació del seu 'Panorama Econòmic', elaborat pel seu Servei de estudis.





Malgrat tot, la patronal explica que la bona marxa de l'economia fins a l'estiu permetrà un creixement aquest any del 3% i la creació d'uns 500.000 llocs de treball en termes de l'Enquesta de Població Activa (EPA), el que implicaria tres anys consecutius de creixements propers al 3% per a l'economia espanyola.