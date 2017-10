La Fiscalia àmplia la querella de l'1-O per implicar Trapero per sedició

Fiscalia demanarà a la magistrada la instrucció.





La Fiscalia de l'Audiència Nacional busca concretar la implicació del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en el delicte de sedició que investiga la jutgessa Carmen Lamela, per a això la següent passa serà demanar a la magistrada que la instrucció ja iniciada pels incidents dels dies 20 i 21 de setembre s'estengui als fets esdevinguts el 1 d'octubre.





D'altra banda, i segons han explicat fonts fiscals, el Ministeri Públic no descarta recórrer la decisió de la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 de deixar en llibertat a Trapero.





Ahir, la magistrada va enviar a presó provisional als presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, però va deixar lliures amb mesures cautelars --retirada de passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixences quincenales-- al més gran dels Mossos ia la intendent Teresa Laplana.





En l'acte de presó de Sànchez i Cuixart, Lamela explicava que no veia "prou perfilada" l'acusació contra els comandaments policials i deixava clar que "l'únic que està sent objecte d'investigació fins ara" són els fets relatats en la denúncia de la Fiscalia que va donar origen a aquesta investigació per sedició, és a dir, els ocorreguts durant els registres en seus de la Generalitat els dies 20 i 21 de setembre. Successos que, segons remarca, "de moment no han estat objecte d'ampliació".





El Ministeri Públic té clar que els fets de setembre estan relacionats amb els que finalment es van succeir el dia del referèndum independentista i, de fet, recorda les paraules de Sànchez i Cuixart davant la seu de la Conselleria d'Economia el dia dels registres instant a la mobilització ia votar en el referèndum independentista. Per això, responent a l'argument de la jutgessa, les esmentades fonts han deixat clar que la Fiscalia va a procedir per intentar que la investigació s'estengui a l'1 d'octubre.





MÉS IMPUTATS





D'aquesta manera, el Ministeri Públic veu factible que en aquesta causa per presumpte delicte de sedició hagi més imputats en un futur, si bé les fonts consultades no han volgut pronunciar-se sobre qui podran ser perquè el procediment encara està molt obert.





D'altra banda, hi ha discrepàncies entre la Fiscalia de l'Audiència Nacional i la jutgessa sobre la pena que portaria aparellat el delicte de sedició. Tant en l'acte de llibertat de Trapero i Laplana com en el de presó de Sànchez i Cuixart, la magistrada estableix una pena màxima de deu anys de presó, però el Ministeri Públic creu que hauria de pujar-se a 15 anys per al major dels Mossos a si considerar-lo "autoritat".





Sobre la petició d'investigar els comptes de ANC i Òmnium, les fonts han recordat que no es pot actuar contra persones o entitats que no estan perseguits penalment i efectivament les organitzacions independentistes no ho estan. A més, han subratllat que el delicte de sedició no es pot aplicar a persones jurídiques.