El PP exigeix ​​a Colau demanar perdó a Policia i Guàrdia Civil "per acusar-los d'agressions sexuals"

Ada Colau va denunciar el caràcter sexista de les càrregues policials.





El portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando, ha assegurat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha de demanar perdó a la Policia i la Guàrdia Civil "per acusar-los d'agressions sexuals" durant la jornada de l'1 d'octubre, atès que , segons ha recalcat, es tracta d'unes "acusacions molt greus".





Així s'ha pronunciat en una roda de premsa al Congrés, després de la reunió de la Junta de Portaveus, el mateix dia que s'ha presentat a la Cambra un informe de l'Ajuntament de Barcelona que conclou que les càrregues policials l'1 d'octubre van tenir un "marcat caràcter sexista" i que, a més, aporta els testimonis de dues dones que afirmen haver estat víctimes d'agressions sexuals.





"El que espero de l'alcaldessa de Barcelona és que demani perdó a la Policia nacional ia la Guàrdia Civil per haver-los acusat de perpetrar agressions sexuals. Això és el que espero de l'alcaldessa de Barcelona, tan loquaç ella en altres ocasions, que no perdi oportunitat per demanar perdó a la Policia Nacional ia la Guàrdia Civil ", ha emfatitzat Hernando.





Després que Colau hagi encapçalat amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per l'enviament a presó dels líders de ANC i Òmnium, Hernando ha dit que li semblen "molt bé totes les activitats folklòriques "que realitza la regidora, però ha insistit que ha de" demanar perdó "a les Forces de Seguretat i no deixar" passar ni un dia més ".





PODEM, "LA FALCA DE L'INDEPENDENTISME"





El portaveu parlamentari del PP al Congrés ha dit lamentar que Podem i En Comú siguin les "falques de l'independentisme" i ha advertit que aquest comportament el pagaran en les pròximes eleccions.





"Qui sembra vents, recull tempestats. I em dóna la sensació que Podem va a recollir tempestats en forma de pèrdua de suport popular a la resta d'Espanya. Això ja li està passant", ha avisat Hernando.