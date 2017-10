El PDeCAT rebutja una reforma constitucional amb "presos polítics" i l'activació del 155

Xuclà defensa que el consens constitucional es va trencar en 2010.









El portaveu adjunt del PDeCAT al Congrés, Jordi Xuclà, ha avisat al Ple del Congrés que no cal una eventual reforma constitucional per solucionar la crisi oberta a Catalunya quan està "a punt" d'activar-se l'article 155 de la Constitució i amb la existència de "presos polítics", en referència a l'empresonament dels presidents de ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





Així ho ha posat de manifest durant la seva intervenció en el debat sobre la proposició no de llei del PP en què s'insta el Govern a honrar la Carta Magna de 1978 en el seu 40 aniversari, que es complirà el proper any.





L'independentista català ha remarcat que el PDeCAT no té "res a celebrar" perquè la Constitució, al seu parer, ha de servir per "solucionar problemes", i no per "petrificar la foto fixa de fa 40 anys".





EL CONSENS CONSTITUCIONAL ES VA TRENCAR EL 2010





Xuclà ha volgut deixar clar que el c onsenso constitucional que a Catalunya hi havia es va trencar el 2010, quan el Tribunal Constitucional va emetre una sentència retallant un Estatut que va ser referendat per la ciutadania catalana.





Segons ha dit el representant del PDeCAT, a Catalunya ara mateix "ja no hi ha el suport a la Constitució que es va mostrar en 1978". És més, ha afegit que ni tan sols hi ha una suport majoritari a la llei de lleis.





En tot cas, ha apuntat que hi ha una manera "molt senzilla" de saber si existeix o no aquest suport a la Constitució, i és "permetent que els catalans votin lliurement i per a tot en urna".





"Això és el que es produeix en democràcia, i intentar posar portes al camp és impossible perquè s'ha produït l'1 d'octubre i es produirà en qualsevol elecció en el futur", ha reblat.