Com veure estels dobles

Un dels objectes celestes més curiosos que pots veure al cel nocturn són estels dobles. Busca't un bon mapa ja que anem a identificar les principals estrelles dobles a prop de la constel·lacions de l'Óssa major i el Bover com a mètode d'aproximació i inici d'observació d'aquest grup d'objectes estel·lars.





Per descobrir estels dobles, el primer és conèixer bé les constel·lacions. Comença amb els estels que coneixes i usa-per identificar les que estan al seu voltant. És la clau per descobrir aquestes estels dobles tan esmunyedisses que s'amaguen al cel nocturn.





Comencem per Arturo, l'estel més brillant de l'hemisferi Nord. Et adjunt a continuació un mapa de la zona on abunden les estels dobles.









Seguir la corba del mànec de l'Óssa Major et portarà directament a Arturo, l'estel més brillant de la constel·lació el Bover. Al voltant d'aquesta constel·lació abunden una gran varietat d'estels dobles. Es em sembla una constel·lació genial per començar a descobrir aquests astres dobles. Un cop hagueu identificat el Bover, pot servir les seves estels per trobar diverses constel·lacions que l'envolten:





Entre Boyero i l'Óssa Major hi ha dues petites constel·lacions, Canes Venatici i Coma Berenices.

A l'esquerra de Bootes tenim a Hèrcules.





Entre Hèrcules i Bootes està Corona Boreal amb Serp, la cap queda al Sud.

Ja estàs situat? Bé doncs arribats a aquest punt necessitaràs uns prismàtics o un petit telescopi.









Buscant per la zona que t'acabo de comentar amb qualsevol òptica descobriràs que gairebé la meitat de dels estels al cel són estrelles dobles o múltiples. Però moltes altres són veritables estrelles dobles.

Els estels dobles i triples ho són per que orbiten unes voltant de les altres.





Al mapa que t'ha ensenyat abans he situat les principals estels dobles visibles amb petits instruments.





Una de les curiositats que personalment més m'agrada de veure estels dobles és el contrast de color en algunes dobles. Altres són especialment cridaneres en combinar colors i brillantor.









Altres estels dobles que m'agraden molt observar són les de brillantor molt desigual, "que simulen estels amb un planeta que l'acompanya." Et sorprendran.





Aquí et deixo un llistat molt complet d'estels dobles per a la seva observació amb prismàtics i petits telescopis.









Espero que aquest article t'ajudi a observar i trobar els estels dobles incloses en la llista que us he fet per prismàtics.





Més endavant podràs llançar-te al repte de localitzar aquests astres al cel mitjançant el salt d'estels, una tècnica molt útil per al teu primer telescopi.





Article publicat originalment en Universo Blog.