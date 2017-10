Tota la població catalana ha respirat aire contaminat per ozó en 2017

El canvi climàtic i el repunt del trànsit són algunes de les causes.





Tota la població de Catalunya ha respirat aire contaminat per ozó durant la primavera i l'estiu de 2017, quan ha estat i xpuesta a uns nivells d'aquest contaminant que excedeixen el recomanat per l'Organització Mundial de la Salut, segons l'Informe sobre la Contaminació per ozó d'Ecologistes en Acció.





En un comunicat, l'organització ha assenyalat que la contaminació generada des de l'àrea metropolitana i el port de Barcelona, les autovies i autopistes i la zona industrial del Camp de Tarragona s'estén pel territori afectant zones més allunyades i rurals en la forma d' ozó troposfèric, ha registrat.





Ha fet l'informe amb les dades recollides en 455 estacions oficials de mesurament d'ozó a l'Estat, entre les quals hi ha 50 situades a Catalunya, on ha considerat que s'han reduït els nivells d'ozó en general respecte als de 2016 i 2015, malgrat l'elevada calor primaveral i estival.





L'entitat ha indicat com a causes de la contaminació el canvi climàtic, el repunt del trànsit, el frau en les emissions dels automòbils i l'aposta governamental per les energies brutes en detriment de les renovables, i ha assegurat que suposa un problema que afecta de manera estructural a la salut de la ciutadania, però també als cultius i espais naturals.





Si es considera el valor objectiu establert per la normativa, més lax que la recomanació de l'OMS, la població que ha respirat aire contaminat per sobre de l'objectiu legal és de 233.000 persones, un 3% del total, a les zones de la Plana de Vic, l'Alt Llobregat i el Prepirineu, esteses sobre un sisè del territori català.





Prop de 38 milions d'espanyols van respirar aire contaminat per ozó durant la primavera i l'estiu a Espanya, fet que suposa el 81% de la població i el 87% del territori va estar exposat a nivells superiors als recomanats per l'OMS, amb menor qualitat a les comunitats autònomes d'Andalusia, Extremadura, Madrid, Múrcia i Balears.