Concentració independentista a Barcelona per demanar la llibertat dels presidents de ANC i Òmnium

Els manifestants demanen llibertat per Cuixart (Òmnium) i Sánchez (ANC) .





Milers de persones s'han concentrat a Barcelona per reclamar la llibertat dels "presos polítics", en allusió al president de la ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonats des de dilluns acusats d'un delicte de sedició.





Organitzada per la ANC i Òmnium, l'epicentre de la mobilització, en Passeig de Gràcia amb Diagonal, ha reunit a dirigents dels partits i entitats sobiranistes, que han volgut mostrar així el seu suport als dos detinguts.









Els ciutadans que han acudit ho han fet amb veles i amb pancartes en les quals es podien llegir lemes com a 'Llibertat presos polítics', 'Llibertat, us volem a casa', 'Help us Europe' i 'Save us Europe', apellant al fet que la UE ajudi a Catalunya.









MOBILITZACIÓ EL DISSABTE





El portaveu accidental d'Òmnium, Marcel Mauri, ha anunciat que tant la seva entitat com l'ANC tenen previst "incrementar el nivell de la mobilització davant d'una injustícia tan gran", després que dilluns empresonessin als presidents de les dues entitats, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, respectivament.





Ho ha dit en una roda de premsa acompanyat del vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, en què Mauri ha cridat a les "accions directes on la força de la ciutadania es demostri més", ha dit després d'insistir que sempre mantindran el caràcter cívic i pacífic, i sense concretar quines accions portaran a terme.





Ha afirmat que no troben "empara a l'Estat" i que volen que, amb aquestes mobilitzacions, l'Estat espanyol reaccioni i que Europa vegi el dèficit democràtic que ells detecten a Catalunya.





Després de la manifestació d'aquest dimarts, la segona tindrà lloc el dissabte, serà una mobilització a la qual convidaran a gent de tot Catalunya, que convoca la Taula per la Democràcia i els detalls encara no han volgut revelar.





Preguntat per si tenen por de ser il·legalitzats per defensar la independència, Alcoberro ha deixat clar que por no tenen, però s'ha remès al acte de la jutge sobre el qual es recolzen les ordres de presó de Sànchez i Cuixart i ha recordat que en ell s'arriba a titllar d ' "il·legals" les opcions polítiques que optin per la independència.





"Hi ha hagut un atemptat a la llibertat d'expressió i de manifestació. Si es produís aquesta il·legalització, estaríem parlant de dictadura", ha avisat.