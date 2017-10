Pedro Sánchez viatja a Brussel·les per contrarestar el relat independentista

Sánchez s'entrevistarà amb el president del Parlament i de la Comissió Europea.





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, comença una visita de dos dies a les institucions europees amb l'objectiu principal de contrarestar el relat de l'independentisme català, centrat a presentar a Espanya com un Estat repressor, han informat fonts socialistes.





Sánchez s'entrevistarà amb els màxims representants de la Comissió i el Parlament Europeus, davant dels que explicarà el suport que el principal partit de l'oposició donarà el Govern a aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya -si el president de la Generalitat no fa un pas enrere abans del dijous- però també els traslladarà el seu convenciment que Espanya necessita abordar una reforma constitucional que pugui oferir un nou encaix territorial a Catalunya.





A la direcció del PSOE hi ha qui consideren que la UE ha estat massa tèbia respecte a la crisi catalana, escudant-se en l'argument que és un conflicte intern d'Espanya, i creuen que l'organització podria estar cridada a jugar un paper més gran en el conflicte, sense arribar a assumir un paper de mediació.





Unes setmanes abans del referèndum de l'1 d'octubre, els socialistes europeus van arribar a demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el desconvoqués, van recolzar les mesures del Govern de Rajoy per defensar l'Estat de Dret, però van demanar al mateix temps que es reprengués el diàleg entre les dues parts. Aquesta tasca de pedagogia és precisament la que pretén continuar Pedro Sánchez en la seva visita a Brussel·les.





Malgrat el suport que el PSOE està prestant al Govern en la defensa de l'Estat de Dret, els socialistes acusen el PP de no haver intentat per tots els mitjans trobar una sortida política a aquest conflicte i consideren que l'Executiu es va equivocar en renunciar a contrarestar la propaganda independentista en l'àmbit internacional.





Després del referèndum de l'1 d'octubre, on les imatges de les càrregues policials van donar la volta al món, hi va haver una cadena de reaccions per part d'institucions i governs europeus censurant l'ús de la violència i cridant a una solució a través del diàleg.





També el PSOE va censurar les càrregues policials i va proposar reprovar al Congrés a la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, com a responsable última de l'actuació policial d'aquell dia, tot i que finalment ha retirat la iniciativa per no considerar oportú promoure aquesta censura política a aquest precís moment.





AGENDA





Sánchez es reunirà amb el president del Parlament Europeu, el conservador Antonio Tajani, ia continuació es veurà també amb l'Alta Representant de Política Exterior, Federica Mogherini, amb el president del Grup Socialista al Parlament Europeu, Giani Pittella, i amb el líder de els socialdemòcrates a la regió belga de Flandes, John Combrez, abans de participar en un panell d'una conferència organitzada pels socialistes europeus.





Dijous, -quan venç el termini perquè Puigdemont aclareixi si va declarar o no la independència- s'entrevistarà amb el president de la Comissió Europea, Jean Claude-Juncker. Seguirà els seus contactes amb una trobada amb el president del Comitè de les Regions, el belga Karl-Heinz Lambertz abans de participar en la cimera de líders socialistes europeus que sol precedir els Consells Europeus, les trobades entre els caps d'Estat i de Govern de la UE.





En aquesta trobada té previst mantenir trobada bilaterals amb, entre d'altres, el líder laborista britànic, Jeremy Corbyn, i el portuguès Antonio Costa. Aquesta és la primera cimera europea de líders socialistes a la qual acudeix després de la seva reelecció com a secretari general del PSOE, després que cancel·lés la seva participació en la qual es va celebrar el juny passat, a la qual tampoc van acudir ni Corbyn ni Costa.