Estat, Generalitat i consistori presenten la candidatura de Barcelona per acollir l'EMA

La candidatura de Barcelona com a nova seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA) es presentarà públicament a Brussel·les, després de setmanes sense trobar data per les tensions pel desafiament independentista, i es farà amb un acte presidit per la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat , al qual també assistiran el conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, i el tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni (PSC).





La cita tindrà lloc a la seu de la Representació Permanent d'Espanya davant la Unió Europea i, encara que en un primer moment s'havia indicat que la Generalitat tindria una representació "a nivell tècnic", finalment comptarà amb la presència de les tres administracions i es mantindrà així la unitat institucional exhibida pels tres dirigents des de la gestació de la candidatura catalana, recolzada per científics, empresaris i nombrosos membres de la societat civil.





Malgrat les tensions polítiques existents, Montserrat, Comín i Collboni han defensat la candidatura catalana sense fissures i de forma incansable, assegurant que Barcelona és la millor opció a nivell tècnic, i també tenint en compte que una enquesta entre els treballadors de l'EMA revelava una preferència dels empleats per la capital catalana.





Per sumar motius, l'Ajuntament de Barcelona va presentar a l'estiu la Torre Agbar com a seu per a albergar la institució europea, que deixarà Londres un cop es faci efectiu el Brexit.





A més es compta amb l'assistència de la directora de l'Agència Espanyola del Medicament, Belén Crespo, i de tècnics de l'àmbit farmacèutic espanyol i europeu.





Els organitzadors han convidat també a eurodiputats, als ambaixadors de la resta d'Estats membre davant la Unió Europea, a representants de les institucions europees ia mitjans de comunicació.





La crisi política pel desafiament independentista ja va obligar a ajornar al setembre un primer intent de presentar públicament l'oferta de Barcelona, que finalment tindrà lloc a un dia que es compleixi el termini del requeriment donat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per que aclareixi si ha declarat o no la independència unilateral de Catalunya.





Es produeix també un dia després que els Vint tinguin la primera "discussió política" sobre les 19 ciutats candidates a acollir l'EM A i les altres vuit que aspiren a acollir l'Autoritat Bancària Europea (EBA), quan les dues organitzacions abandonin Londres al març de 2019 a causa de l'Brexit.





La decisió definitiva la prendran els Vint el 20 de novembre en un consell de ministres d'Afers Generals de la UE, però s'espera que els caps d'Estat i de Govern de la UE tractin també l'assumpte en la cimera que celebren a finals d'aquesta setmana a Brussel·les.





CRITERIS TÈCNICS, NO POLÍTICS





Fins ara, Espanya ha pogut defensar la candidatura de Barcelona en una reunió dels ambaixadors dels 27 celebrada el passat 6 d'octubre, durant la qual cada delegació amb ciutat candidata va poder exposar el seu projecte durant tres minuts.





Es va tractar de presentacions "tècniques" en què l'ambaixador espanyol va poder evitar qualsevol referència a la situació política a Catalunya i cap dels seus col·legues va preguntar per això, segons han informat diferents fonts a Europa Press.





En les últimes setmanes des de les institucions europees s'ha reconegut de manera informal que la UE segueix la situació a Catalunya "amb preocupació", però que considera el desafiament independentista un assumpte "intern" que ha de resoldre Espanya dins dels límits que marca la seva Constitució .





La discussió en el si de la UE sobre les futures seus s'ha limitat a l'avaluació d'exigències "tècniques i objectives" el compliment ha verificat la Comissió Europea, el que ha permès deixar fora del debat formal el context polític.





L'informe de Brussel·les es basa en sis criteris específics pactats pels 27 i que recullen des de la garantia de que l'agència podrà assumir les seves funcions immediatament després de l'Brexit en la seva nova seu, fins a les bones connexions i l'oferta acadèmica per als fills de els prop de 900 empleats que mourà l'EMA al seu nou destí.





També s'haurà de valorar que la ciutat escollida asseguri la continuïtat de l'activitat de l'EMA, que tingui en compte el principi de "disseminació geogràfica" (Espanya ja té altres tres agències europees en el seu territori) i que ofereixi un accés adequat al mercat laboral ia la seguretat social i atenció sanitària per a les famílies desplaçades.