PP i PSOE no descarten que Puigdemont avanci eleccions per evitar el 155

Puigdemont pot anuciar els comicis i convocar-los més endavant.





La possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, respongui dijous al requeriment de Mariano Rajoy anunciant una eventual convocatòria d'eleccions és una cosa que no es descarta entre els principals partits de l'oposició. Una opció que, segons asseguren fonts dels dos partits, podria fer replantejar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya.





Fonts dels dos partits expliquen que, encara que no confien que el cap de l'Executiu català hagi de recular i convocar unes eleccions autonòmiques, aquesta és una opció que s'ha de contemplar dins de tots els possibles escenaris que s'estan analitzant.





De fet, asseguren que entre les probabilitats que s'estudien és que pugui anunciar comicis per a un termini determinat encara que no les convoqui de manera immediata. Fonts socialistes i populars creuen que si aquest anunci de convocatòria electoral es produeix, hi hauria la possibilitat de no aplicar l'article 155 de la Constitució, que preveu la intervenció de la comunitat autònoma per part de l'Estat.





No obstant això, fonts socialistes temen que Carles Puigdemont es mantingui en les seves posicions i no rectifiqui tal com li ha demanat l'executiu, en el cas, no veuen més remei que l'aplicació d'aquesta via constitucional per restaurar la legalitat a Catalunya.





De fet, les converses entre el PSOE i el Govern van en la direcció de veure com i fins on es posa en marxa aquesta mesura ja que fins ara és un article inèdit de la Carta Magna, que mai s'ha aplicat i que, segons asseguren , el seu full de ruta està per escriure.





El mateix portaveu socialista, Óscar Puente, assegurava dilluns que l'abast concret de l'aplicació de l'article 155 serà pactada entre el Govern i el PSOE tant en les mesures com en els terminis. Fonts socialistes han explicat que el seu plantejament és que la intervenció duri el menor temps possible i que serveixi per convocar les eleccions autonòmiques.





La previsió és que, una vegada que Moncloa rebi la resposta del president de la Generalitat, que té de termini fins dijous a les 10.00 hores, s'analitzi i si no rectifica, se celebri un Consell de Ministre s el mateix dijous o divendres per aprovar la proposta de mesures que s'enviarà al Senat.





L'autorització de la cambra alta podria produir-se a finals de la setmana que ve, ja que el Senat està estudiant la celebració d'un Ple extraordinari cap al dijous o divendres, en una sessió en la qual s'explica amb que el mateix president, Mariano Rajoy , expliqui als senadors les mesures que els planteja, segons fonts parlamentàries.