Pérez-Reverte continua la saga de l'espia Falcó amb 'Eva': "El present és tan vulgar que fujo d'ell"

Arturo Pérez Reverte a Tànger / JEOSM





L'escriptor Arturo Pérez-Reverte publica nova novel·la, 'Eva' (Alfaguara), continuació de la saga iniciada amb l'espia Lorenzo Falcó de títol homònim i en què l'autor reconstrueix l'època de finals dels anys 30 "fugint del present" , un temps "vulgar".





"Qualsevol que em llegeixi sabrà que jo no escric sobre actualitat i que els meus llibres no tenen relació amb el present, no és una cosa buscada excepte algun encadenament casual. El present és tan vulgar que, al contrari, em trauria les ganes d'escriure", ha assenyalat en una trobada amb la premsa a Tànger, ciutat en la qual aquesta ambientada la novel·la.





Pérez-Reverte recupera en aquesta segona entrega al personatge d'Eva Neretva --o Eva Rengel, en la seva faceta d'espia - per enllaçar amb la nova missió de Falcó: aconseguir que el capità d'un vaixell de bandera republicana canviï de bàndol per així portar part del 'or de Moscou' que transporta --valorat en cent milions-- al costat nacional.





Per la novel·la recorren tota mena de personatges que van des dels valerosos capitans d'embarcacions fins agents sense escrúpols que torturen per pur sadisme, passant per dones captivadores que desafiaran a la intel·ligència de Falcó. Tots ells sorgeixen en la seva major part de les vivències d'un escriptor que insisteix en ressaltar la importància de la memòria en l'escriptura.





"He tingut la sort de tenir una vida moguda, amb 20 anys vaig començar a viatjar i vaig caminar pel món. Per això, no és 'El corto maltés' qui m'ha donat a aquests personatges, sinó la meva memòria. He viscut i està tot en el meu cap: escric amb la memòria ", ha apuntat.





La ciutat de Tànger es converteix en una segona protagonista d'una "novel·la en blanc i negre" --en al·lusió a l'imaginari de les pel·lícules i novel·les d'espies d'aquesta època-- i en la qual l'escriptor no pretén servir d'explicació per a la contesa fraticida de la Guerra Civil.





LA GUERRA CIVIL, UNA CONTESA "BRUTA"





L'autor ha reiterat la importància del mar a 'Eva' i, més en concret, en l'actuació dels capitans Fernando Quirós i Antonio Navia, enemics que respecten en el camp de batalla. "En una guerra tan bruta com la Guerra Civil espanyola, volia remarcar la lleialtat i el respecte, una cosa que al mar és possible", ha assenyalat.





De fet, Pérez-Reverte --qui ha reconegut que gran part de la seva vida ha estat lligada a la mar i que té una embarcació des de fa anys-- ha parlat d '"una espècie de solidaritat" entre els mariners en passar part de la seva vida en un hàbitat "tan dur i implacable".





Aquests capitans també representen una actitud que Pérez-Reverte com a autor i Falcó com a personatge "respecten", i així queda plasmat en la novel·la. "Hi ha molts valors dels que no tinc perquè la vida me'ls ha tret, com poden ser el patriotisme o la bandera. Però en canvi, hi ha altres que conservo com la lleialtat, l'orgull o el coratge, perquè no es poden fingir ni comprar ", ha explicat.





Per l'acadèmic, "l'únic que salva Falcó de ser un perfecte fill de puta és que ell respecta" aquests codis. Pérez-Reverte defineix a aquest espia com "un heroi amoral" que no es mou "mai per la pàtria", i que, en aquesta ocasió, tindrà al davant al seu antagonista, una Eva "creient" en el comunisme com "solució als mals de la humanitat ".