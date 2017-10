Brussel·les dona fons per protegir espais públics enfront d'atacs

La Comissió Europea proposarà aquest dimecres finançament europeu per ajudar les autoritats nacionals, regionals i locals en els Vint-i-vuit a protegir millor els espais públics davant d'atacs terroristes com els perpetrats aquest estiu a Barcelona i Cambrils.





Ajuntaments de les grans ciutats europees, inclosos Madrid i Barcelona, però també municipis com Cambrils han reclamat finançament europeu per a això en un recent fòrum a Niça, que també va viure un atac amb atropellament al passeig marítim.





"Algunes de les lliçons que podem aprendre dels atacs més recents apunten al reforç dels nostres esforços per protegir espais", va explicar la setmana passada el comissari de Seguretat, Julian King, durant la seva compareixença davant la comissió especial sobre terrorisme creada a l'Eurocambra per identificar errors en la resposta col·lectiva europea a l'amenaça terrorista i proposar eventuals millores.





King va avançar llavors que presentaria aquest dimecres un nou paquet de mesures per tallar l'amenaça terrorista "amb un especial èmfasi en protegir els espais públics i per denegar més els mitjans de què depenen els terroristes en termes de diners i explosius".





El paquet també inclou "accions per tallar l'accés als mitjans utilitzats per terroristes per preparar i executar atacs com les substàncies perilloses o el finançament del terrorisme".





La UE ja compta amb normes en vigor des de 2013 que restringeixen l'accés a determinats precursors d'explosius -substàncies químicas-- pel públic general en supermercats però segueixen disponibles per a ús professional.





La meitat dels països han optat per un model de prohibició, mentre que altres han optat per un model de llicència o de registre de compra.





"Hi ha més que podem fer per restringir els precursors d'explosius per exemple", ha recalcat King, que ha lamentat que "amb massa freqüència" els terroristes "encara tenen accés a explosius casolans".





L'Executiu comunitari també proposarà mesures de cara a tallar les vies de finançament del terrorisme, estrenyent el seguiment dels diners a través dels diferents països.





"Part dels diners que Estat Islàmic ha generat està traient de l'anomenat califat i aquests diners no es quedarà quiet en comptes bancaris a suïssa. Es va a utilitzar per finançar el terrorisme i necessitem garantir que estem equipats per tallar això", va alertar la setmana passada, per justificar la necessitat de fer més per tallar l'accés a finançament.





Brussel·les també plantejarà en el seu paquet proposta per "ajudar" els Estats membre a "gestionar els desafiaments de la encriptació en investigacions penes i de terrorisme" atès que les tècniques d'encriptació poden ser "abusades" pels terroristes per intentar amagar els seus plans .