El Barcelona Meeting Point reuneix 265 expositors

BMP se centrarà en la transformació digital de l'immobiliari





El saló immobiliari Barcelona Meeting Point (BMP), que obrirà les portes aquest dimecres al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, ha incrementat aquest any la participació d'expositors i patrocinadors, passant de 206 a 265, i ha augmentat un 15% el seu espai comercial respecte a l'anterior edició.





El creixement del saló va d'acord amb la tendència alcista que ha experimentat el sector, segons ha destacat el delegat especial de l'Estat al CZFB --organizador del saló--, Jordi Cornet, que ha explicat que el marc general mostra un moment molt favorable per al sector, amb previsió de creixement per als propers anys, tot i que ha destacat que "el capital vol seguretat jurídica".





I és que l'immobiliari repunta econòmicament, encara que la falta de producte davant una demanda creixent, tant en habitatge com en un altre tipus de superfícies, està provocant alces de preus generalitzades i problemes de assequibilitat, especialment a les grans ciutats.





Per això, aquest any el BMP ha posat el focus en les necessitats d'habitatge de les noves generacions i en la tecnologia aplicada al sector, tractant de donar resposta a les noves demandes del mercat, especialment a les de les noves generacions 'millennials'.





ACTIVITATS





Així, amb l'objectiu de liderar aquesta etapa, el BMP ha constituït un comitè d'innovació amb experts del sector, i el simposi d'enguany abordarà temes nous com el concepte 'PropTech' --la tecnologia aplicada al sector immobiliari--, la habitatge assequible i de lloguer, la trobada Barcelona Funds Meeting de fons immobiliaris, la sessió dirigida a les Family Offices --per primer cop al saló-- i també es presentarà l'associació de dones executives 'Wires'.





En el marc del Barcelona Meeting Point, Anticipa Real Estate presentarà la tercera edició de l''Estudi Anticipa sobre perspectives del mercat de l'habitatge 2017-2019', sobre l'evolució del mercat immobiliari a Espanya en els propers anys.





La presentació anirà a càrrec del catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver i comptarà amb la presència del conseller delegat de Anticipa, Eduard Mendiluce.





HABITATGE SOCIAL





Pel que fa a l'habitatge assequible i de lloguer, el saló comptarà amb un panell d'experts internacionals sobre habitatge social que exposaran els seus casos d'èxit a l'estranger com a guia o exemple per a la seva possible aplicació a Espanya.





A més, presentaran l'últim informe de l'escola de negocis d'Iese sobre com canalitzar la preocupació de la societat i de les autoritats sobre accés a l'habitatge.





Cornet ha destacat que el CZFB és un dels principals operadors públics amb habitatges programades a la ciutat i ha afirmat que la seva intenció és, abans de finalitzar l'any, posar al mercat terrenys que tenen programats per a la construcció d'habitatge en el nou barri de la Marina, de manera que això implicarà la construcció d'unes 150 vivendes de preu assequible.