Rajoy demana al PDeCAT "convèncer" Puigdemont per evitar aplicar el 155

Mariano Rajoy demana "seny" als del PDeCAT.





El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy , ha demanat aquest dimecres als diputats del PdeCAT que facin un "esforç per convèncer" el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no provoqui "més problemes" a Catalunya amb el procés independentista i no "obligui" el seu Executiu a aplicar l'article 155 de la Constitució.

Així ha respost al diputat del PDeCAT, Jordi Xuclà, que ha criticat que l'Executiu del PP no hagi acceptat el diàleg que li ofereix Puigdemont ni accepti reunir-se amb ell quan ha estat un president "elegit democràticament". És més, ha afirmat que "avui" hi ha "presos polítics" a Espanya, en al·lusió a l'empresonament dels líders de ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, acusats d'un presumpte delicte de sedició.

"L'aplicació del 155 seria un fracàs de la política i el diàleg. No resoldrà el contenciós. És un greu error, d'aplicació efectiva més que dubtosa i difícil", ha recalcat el diputat de l'antiga Convergència, que ha sol·licitat a més a Rajoy que "no s'atreveixi a tocar" el sistema educatiu "cohesionador" que hi ha a Catalunya i que educa "a la llibertat" que, segons ha dit, ara se'ls vol "treure".

Rajoy ha recriminat a Xuclà que a Catalunya s'hagi "tancat al Parlament" català i els líders de l'oposició no puguin preguntar a Puigdemont si declarar o no la independència el passat 10 d'octubre. En aquest sentit, ha dit que el que li ha demanat el Govern és una cosa "lògica, raonable i sensata" perquè es tracta d'aclarir si ho ha fet o no.

"No és tan difícil perquè comprendrà que si l'ha declarat, el Govern central està obligat a actuar d'una manera i si no ho ha fet podrem parlar aquí al Parlament", ha assegurat el cap de l'Executiu, que ha assenyalat que ell ha actuat "amb moderació, amb prudència". "I se m'ha criticat per això", ha asseverat.