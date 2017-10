El Barça, sense Alba, a per totes davant Olympiakos

Valverde, en l'entrenament previ - @fcbarcelona_es





El FC Barcelona torna a jugar en territori europeu aquest dimecres. Aquesta vegada, juga com a local al Camp Nou davant l'Olympiacos grec a les 20.45 en el partit corresponent a la tercera jornada de la fase de grups de la Champions.

El 'Txingurri' Valverde no es fia del seu exequip, on ja va entrenar, i ha deixat clar que no vol relaxar gens ni mica per molt que sigui la 'ventafocs' del grup i arribi com a cuer al feu blaugrana.





En l'àmbit personal dels jugadors, hi ha dos temes a ressenyar. El primer és el rècord -un més- de Leo Messi, que està a un gol d'aconseguir les 100 dianes a Europa i, al seu torn, els 50 gols en aquest any 2017.





L'altre tema a ressenyar és la mala notícia protagonitzada per Jordi Alba, que ha causat baixa a última hora per una sobrecàrrega a l'adductor de la cama dreta.





La lesió del lateral podria ser una oportunitat per Digne, que necessita minuts. A més, Paco Alcácer, que no compta per a Valverde, ha tornat a la convocatòria després de no ser cridat per als partits davant Las Palmas i Atlètic de Madrid.