Dinar baix en calories i ric en antioxidants, exercici i poc estrès, claus de l'estil de vida dels més longeus

Ser gran i tenir salut és ben possible





Una alimentació baixa en calories, en glucosa i rica en antioxidants, exercici físic de forma moderada i poc estrès són algunes de les claus de l'estil de vida que comparteixen els països, pobles i persones amb màxima supervivència, segons es desprèn del llibre 'Longevitat i envelliment en el tercer mil·lenni: noves perspectives ', editat per Fundació Mapfre i escrita pel professor de Ciències Actuarials a la Universitat Carlos III de Madrid, José Miguel Rodríguez-Pardo, i el professor de la Facultat de Medicina (UCM), Antonio López Farré.





De fet, així són els hàbits dels habitants d'Icària, una illa grega on 6 de cada 10 persona supera els 90, principalment a causa del aire fresc, la vida senzilla, la ingesta de verdures, la mitja hora de migdiada diària i els seus passejos per terreny muntanyós.





En aquest sentit, el catedràtic de Fisiologia i coordinador del Grup de Recerca Cardiovascular i Metabòlica de la UCM, Vicente Lahera, ha comentat que es tracta de la filosofia de vida 'antiaging', la qual consisteix a desenvolupar diferents pautes per arribar a la fi de la vida a "òptimes" condicions.





"Entre aquestes destaca que la persona aprengui a liderar la seva pròpia vida, que visqui amb el màxim entusiasme i positivisme, persones felices, que els porti a desitjar la longevitat i que practiqui tècniques com el ioga, per millorar la vida i rebaixar el nivell de estrès i la meditació o 'mindfullness', amb efectes beneficiosos no només a nivell fisiològic, sinó sobre l'expressió gènica de factors relacionats amb la salut i la malaltia ", ha assenyalat.





AVANÇOS EN LA MEDICINA





Ara bé, l'augment de la longevitat també està marcat pels avenços en la medicina, la qual és ara més regenerativa, preventiva i predictiva gràcies al fet que s'estan utilitzant tècniques per reparar òrgans i teixits malalts, corregir gens i, fins i tot, modificar el ADN està començant a substituir els mètodes de la medicina tradicional amb l'objectiu de viure més i millor.





De fet, abans que apareguin els primers símptomes, la ciència ja permet conèixer la predisposició individual a patir una malaltia i prendre decisions que millorin l'edat biològica, el millor indicador d'estat real de l'organisme que permet calcular la longevitat i allargar l'esperança la vida.





En aquesta línia, l'obra subratlla que la medicina preventiva tracta d'evitar el desenvolupament de malalties mitjançant el control dels factors de risc, i la predictiva, esbrina les malalties cer es que una persona podria arribar a desenvolupar, (malalties definides en la seva càrrega genètica ), amb l'objectiu d'establir un tractament preventiu precoç en base a milions de dades fisiològics, genètics i moleculars, que poden ajudar en la presa de decisions en salut.





"Aquesta possibilitat, que per si mateixa ja és potencialment aplicable a cura de la salut, també pot ser-ho en un futur no molt llunyà en l'àmbit actuarial per calcular les primes de risc en establir una assegurança de salut o de vida", han argumentat els autors.