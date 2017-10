Iceta avisa Puigdemont que dir que no hi va haver DUI i evitar el 155 no és una "derrota"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta









El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat aquest dimecres al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que contesti al requeriment i aclareixi que no es va declarar la independència al Parlament el 10 d'octubre i eviti així l'activació del 155: "no seria vist com una derrota sinó com un gest d'astúcia".





En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Iceta ha afirmat que és obvi que hi ha 2 milions de catalans que són independentistes, però que no són la majoria de la societat catalana tot i que els partits independentistes ho siguin al Parlament.





Ha reiterat que no li agradaria que s'apliqués l'article 155 de la Constitució encara no s'ha pronunciat sobre l'abast d'aquesta eventual intervenció: ha reconegut que les competències en seguretat les pot assumir l'Estat, però ha sostingut que Puigdemont pot frenar-lo "dient la veritat ", que és que no es va produir una declaració d'independència.





Per a Iceta, el ple del Parlament en què es van aprovar la llei del referèndum i la transitorietat jurídica decidir que Catalunya quedava al marge de la Constitució i de l'Estatut: en aquest sentit, ha apuntat que l'Estat té mecanismes per "forçar" que tornin a ser vigents.





JORDI SÀNCHEZ I JORDI CUIXART





Per a Iceta, els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, no són presos polítics, tot i que opina que els fets del 20 i 21 de setembre constitueixen un problema de "desordres i estralls", però no un delicte de sedició .





Sànchez i Cuixart romanen des de la nit de dilluns a la presó preventiva per un presumpte delicte de sedició per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que instrueix la causa sobre els fets ocorreguts en les manifestacions del 20 i 21 de setembre.





Preguntat per les declaracions del president del PP català, Xavier García Albiol, en què es mostrava partidari d'il·legalitzar els partits que es presenten a les eleccions amb programes independentistes, Iceta ha contestat que una il·legalització d'aquesta índole no ha de produir-se "mai".





En aquest sentit, ha criticat que es compari la situació a Catalunya amb la del País Basc, on candidatures de l'esquerra abertzale van ser il·legalitzades per la seva proximitat a organitzacions terroristes, i també les comparacions amb la dissolució de Iugoslàvia i l'anomenada via eslovena: ha recordat que una guerra en la qual van morir 77 persones va seguir a la independència d'Eslovènia.





REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ





El primer secretari del PSC considera que només mitjançant la negociació es podran conèixer els límits d'una eventual reforma constitucional i ha suggerit que el reconeixement de Catalunya com a nació és possible si no implica que tingui dret a ser un Estat sobirà.





Ha apuntat que una reforma constitucional no acontentarà tothom i ha vaticinat que els partits independentistes demanaran que s'inclogui el dret a l'autodeterminació en aquesta reforma, cosa que Iceta ha rebutjat.