El Govern espanyol ultima amb PSOE i Cs com aplicar el 155

L'Executiu de Mariano Rajoy ultima aquest dimecres amb el PSOE i amb Ciutadans els detalls de com es va a aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya, un pas que a l'Executiu veuen gairebé inevitable després que el Govern català hagi anunciat que Carles Puigdemont, "no es mourà" de l'oferta que va realitzar dilluns passat, segons han informat fonts governamentals.





Aquest dijous a les 10.00 hores expira el segon termini del requeriment que el Govern espanyol va donar a Puigdemot perquè aclareixi si ha declarat o no la independència i, en cas afirmatiu, rectificar i tornar a la legalitat. Si no ho fa, l'Executiu convocarà un Consell de Ministres per aprovar mesures concretes a l'empara del 155 i "recuperar l'autonomia de Catalunya".





Atès que es tracta d'un article "inèdit" que no s'ha aplicat mai a Espanya, Rajoy vol consensuar tots els detalls, sense deixar cap serrell solt, amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, --que aquest dimecres i dijous està en Brussel·les amb motiu de la cimera europea- i amb el president de Ciutadans, Albert Rivera.





A les files del PSOE aposten per una aplicació limitada de l'article 155 i enfocat a permetre el Govern central a convocar eleccions autonòmiques. Això sí, no descarten que la seva vigència vagi més enllà dels 54 dies que preveu la llei entre la convocatòria i la celebració dels comicis.





Per a la formació taronja, la millor solució seria que l'Executiu central utilitzés aquest precepte de la Carta Magna per convocar eleccions autonòmiques a Catalunya si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ho fa, garantint a més que els ciutadans poguessin votar en llibertat i amb seguretat.





Per tant, fonts de l'Executiu admeten que en aquesta negociació amb PSOE i Cs estarà sobre la taula aquesta possible convocatòria electoral, així com si serà una persona o un òrgan el que pilotarà la gestió a Catalunya sota l'autoritat de l'Estat. Fins i tot es parlarà de la possibilitat que Puigdemont i les autoritats catalanes mostrin resistència política a les mesures del 155 i s'atrinxerin en les institucions.





RAJOY QUEDA A VEURE'S AMB RIVERA





Precisament, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha preguntat aquest dimecres a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el Ple del Congrés quines mesures i quins terminis preveu l'Executiu per aplicar l'article 155 de la Constitució, després de posar en dubte aquest dimarts que realment tingués un pla ja que no l'hi ha detallat a Cs.





La vicepresidenta li ha assegurat que el Govern central informarà degudament el seu partit i altres forces perquè el seu objectiu és que les mesures que s'apliquin estiguin recolzades per una àmplia majoria del Congrés, però no ha detallat quins seran aquestes mesures.





Al final d'aquesta pregunta de control, Rajoy ha enviat un missatge al líder de Ciutadans, en el qual l'ha emplaçat a veure aquest mateix dimecres per parlar del 155 de la Constitució, segons fonts de la formació taronja.





I SI PUIGDEMONT CONVOCA ELECCIONS?





En qualsevol cas, a les files del PP i del PSOE no descarten la possibilitat que el president de la Generalitat anunciï aquest dijous o en els pròxims dies una eventual convocatòria d'eleccions a Catalunya, el que paralitzaria l'aplicació de l'article 155 de la Carta Magna, segons les fonts consultades. S'espera que en aquest cas aquesta cita amb les urnes sigui amb la Llei Orgànica Electoral General (LOREG), atès que aquesta comunitat autonòmica no té llei electoral pròpia.





Una vegada que les mesures concretes s'aprovin en Consell de Ministres, es remetran immediatament al Senat, que començarà a aplicar el procediment per aplicar el 155 de la Constitució que figura a l'article 189 del seu Reglament.





L'autorització de la cambra alta podria produir-se a finals de la setmana que ve, ja que el Senat està estudiant la celebració d'un Ple extraordinari cap al dijous o divendres, en una sessió en la qual s'explica amb que el mateix president del Govern espanyol explicarà als senadors les mesures que els planteja, segons fonts parlamentàries.