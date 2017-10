L'exconseller Mena creu que el procés independentista ha estat "més que un error"

L'economista i exconseller Xavier Mena









L'economista Francesc Xavier Mena, exconseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat quan Artur Mas era president, ha afirmat que el procés independentista ha estat "més que un error" i porta a una sortida de Catalunya de la UE "sense remissió".





A més, creu que "s'està tirant per la borda la feina de molta bona gent durant moltes generacions".





En una entrevista de Ràdio Euskadi recollida per Europa Press, Mena ha reiterat que el procés és "un nyap" des del punt de vista jurídic, que "allunya" Catalunya d'Europa, i "un exercici d'irresponsabilitat" des de la perspectiva econòmica.





"Una altra cosa és des d'altres dimensions de mobilització i de compromís d'una gran part de la societat catalana. Però, des del punt de vista jurídic, planteja una sortida d'Europa sense remissió, i això posa en qüestió la viabilitat de les seus socials i fiscals de moltes empreses a Catalunya ", ha afegit.

Segons la seva opinió, en l'àmbit econòmic, "no s'han avaluat adequadament les conseqüències d'aquest període necessari de transició".





"A curt termini, el que es nota és que centenars i centenars d'empreses, gairebé mil, i més que vindran, estan canviant el seu domicili social", ha recordat.





El segon pas, segons ha apuntat, és que les entitats financeres canviïn el seu domicili fiscal, cosa que algunes ja han fet, i encara que a curt termini "no hi ha implicació, a mig termini, per descomptat que sí".

"I, després, tot el que és l'univers de proveïdors, auditors, de prestadors de serveis d'aquestes empreses, i per tant, la petita i mitjana empresa, que és el cor del teixit industrial català, a mig termini, ho van a notar", ha apuntat.





En aquesta línia, ha assenyalat que ja es noten els efectes del procés independentista només "amb veure les cotitzacions borsàries i la prima de risc que estan exigint a aquestes companyies ia la mateixa Generalitat que no pot finançar-se als mercats financers internacionals pel cost que això tindria ".

"A curt termini ja hi ha signes molt preocupants del que ens vindrà", ha assegurat.





Segons la seva opinió, durant el procés aquesta qüestió s'ha "negat o esquivat", en considerar que "no era rellevant".