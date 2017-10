El vincle entre la capacitat auditiva i aprendre a llegir pot avançar el diagnòstic de la dislèxia

Estudi sobre dislèxia





Investigadors del Centre Basc sobre Cognició, Cervell i Llenguatge (BCBL, en les seves sigles en anglès) ha demostrat la relació entre la capacitat auditiva dels nens i la seva habilitat per aprendre a llegir, una troballa que pot obrir una nova via per detectar precoçment el risc de dislèxia.





Aquest trastorn cognitiu d'origen neurològic es caracteritza per la dificultat per al reconeixement de les paraules, problemes de descodificació i d'escriptura, i una limitació de la comprensió lectora. I el més gran handicap és que, en la majoria d'ocasions, es detecta de forma tardana.





De fet, en l'actualitat per diagnosticar la dislèxia cal esperar que els nens facin els 9 anys d'edat, segons explica la investigadora Paula Ríos-López, responsable d'aquest treball que publica la revista 'Frontiers in Psychology'.





En l'estudi van participar un total de 40 nens de segon i cinquè d'Educació Primària. I per demostrar la relació entre l'habilitat per aprendre a llegir i les capacitats auditives, els subjectes van ser exposats a una pseudoparaula (una paraula inventada i sense significat), que els nens havien de repetir verbalment després de ser preguntats per elles.





La prova experimental va determinar que aquesta paraula es comprenia millor quan anava precedida de frases elaborades únicament amb informació prosòdica, és a dir, aquelles en què l'única informació eren els ritmes i les entonacions i que no incloïen fonema algun.





MILLOR AMB INFORMACIÓ PROSÒDICA





Tal com apunta l'experta, els nens que van demostrar en el test d'habilitat lectora una pitjor puntuació, van ser els que van rebre més ajuda de la frase amb informació prosòdica per comprendre i repetir amb èxit la pseudoparaula.





En aquest sentit, els nens que no processen de manera òptima les ones de freqüència baixa --tons, accents i entonacions del lenguaje-- tenen més dificultats per descodificar correctament els fonemes i paraules, el que es relaciona directament amb la capacitat lectora i els possibles trastorns de la mateixa.





"El ritme ofereix al cervell les claus necessàries per focalitzar l'atenció auditiva en els moments en què apareix informació rellevant per a la percepció de la parla (...) Quan el cervell prediu l'aparició d'aquesta informació, se submergeix en un estat excitable i desplega unes neurones destinades a acoblar-se a la mateixa ", explica.