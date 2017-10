L'Estat preveu substituir Junqueras si s'aplica el 155 i reforçar el control sobre la Hisenda catalana

Oriol Junqueras podria ser substituït













El Govern espanyol preveu substituir el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de Catalunya, Oriol Junqueras, si s'aplica l'article 155 de la Constitució en els propers dies, com preveu si no és satisfactòria la resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requeriment del Govern estatal. A més, l'Executiu espanyol estudia reforçar el control sobre la Hisenda pública catalana amb mesures addicionals a les que ja està aplicant, segons han informat fonts del Ministeri d'Hisenda.





Des de l'Executiu es considera que el vicepresident és el responsable de fer fora la inversió a Catalunya. Situació que s'ha agreujat amb la fugida de les empreses, que va començar amb l'anunci del Banc de Sabadell, seguit de la Caixa i d'altres grans empreses i que suma ja 700 trasllats de domicili social.





Tot i això, el dimarts, fonts populars i socialistes apuntaven que si Puigdemont respon el dijous al requeriment de Rajoy anunciant una eventual convocatòria d'eleccions, podria replantejar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, com publica CatalunyaPress.





A més, argumenten la irregularitat que suposa que la Generalitat hagi celebrat un referèndum il·legal sense reflex en el pressupost públic. "D'on han sortit els diners per pagar tota la infraestructura?", Es pregunten en el Ministeri d'Hisenda, que ha enviat ja dos contractes menors a la Fiscalia per la seva possible relació amb el referèndum il·legal del passat 1 d'octubre. Es tracta de dos contractes de publicitat per poc més de 10.000 euros.





Montoro es prepara davant la possibilitat reforçar el control de la Hisenda catalana





No obstant això, a l'Executiu espanyol són conscients que amb aquesta quantitat no es paga la consulta que va tenir lloc el passat 1 d'octubre i per això remeten a la investigació de la Justícia per esbrinar d'on van sortir els fons.





En qualsevol cas, la previsió és que, si finalment s'aplica el 155 de la Constitució, el Ministeri d'Hisenda reforci els controls sobre la Hisenda catalana. Per a això, es contemplaria la sortida d'Oriol Junqueras, que hauria de ser substituït, segons les fonts consultades, per una persona amb un perfil tècnic, amb coneixements del funcionament de la Hisenda.





A més, s'augmentaria el control sobre altres aspectes com l'és la recaptació de la Generalitat, que ara constitueix el 20 per cent del total i també es preveu supervisar la despesa dels organismes autònoms. Una cosa que, asseguren, s'ha començat a fer ja, però que encara té recorregut a executar.





HISENDA CONTROLARIA LA DESPESA ELECTORAL CATALANA EN CAS DE COMICIS





Les fonts consultades expliquen que la intervenció dels comptes catalans que va posar en marxa al setembre el Ministeri d'Hisenda, amb la necessitat d'autorització per de tots els pagaments i l'acord de no disponibilitat de despesa, es prolongarà fins que la legalitat constitucional sigui restituïda en aquesta comunitat autònoma.





I seguirà així i tot en el cas que Carles Puigdemont convoqui unes eleccions autonòmiques, tot i que les cridi eleccions constituents. Seria el Ministeri que dirigeix Cristóbal Montoro qui controlaria tot el pressupost electoral i decidís l'autorització dels pagaments.





Així, per a realitzar qualsevol despesa electoral, la Generalitat hauria de demanar a Hisenda el títol habilitant per gastar.





ROMEVA NO PODRÀ DONAR 300.000 EUROS ALS ACORDS DE PAU DE COLÒMBIA





El mateix que haurà de demanar per poder donar els 300.000 euros que va anunciar ahir el conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva, per als acords de pau entre l'extinta guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) i el Govern colombià, segons fonts del Ministeri.

En aquest sentit, recorden que el Pressupost català està tancat i que si aquesta xifra no estava pressupostada amb anterioritat a les mesures adoptades per Hisenda, no es podrà fer efectiva per part de la Generalitat.





El Ministeri crearà nou compte en el Banc d'Espanya

COMPTE AL BANC D'ESPANYA PER ROMANENT DE FINANÇAMENT





El Ministeri ha pagat, a càrrec del sistema de finançament, un total de 940 milions d'euros de despeses ordinàries del Govern català --educació, sanitat, serveis socials i funcionaris-- entre els últims dies de setembre i els primers d'octubre, a als quals caldria afegir la part que li correspon a la Generalitat del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).





Segons les pròpies dades d'Hisenda, a Catalunya li corresponen 1.400 milions mensuals del sistema de finançament autonòmic. Però el romanent d'aquesta quantitat serà ingressat en un compte que es crearà al Banc d'Espanya, específicament per a aquest fi. D'ella es farà càrrec la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, segons l'ordre del Ministeri d'Hisenda que avui publica el Butlletí Oficial de l'Estat.