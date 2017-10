Pedro Sánchez afirma que unes eleccions anticipades a Catalunya evitarien la via del 155

Aquestes eleccions es regirien per una llei electoral espanyola.





El secretari general del PSOE Pedro Sánchez ha assegurat a Brussel·les que si la Generalitat convoqués unes eleccions anticipades a Catalunya evitaria l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola.





El secretari general del PSOE ha explicat a més que aquestes eleccions es regirien per una llei electoral espanyola i "no tindria més cabuda que acollir-se a aquesta legislació", després de ser preguntat per si passaria el mateix si les eleccions convocades pel president de la Generalitat fos constituents.





"Crec que la legislatura a Catalunya, si mai es va iniciar, està esgotada", ha defensat Sánchez, per després afegir que un cop que s'han "violentat els drets d'una minoria parlamentària", s'ha suspès l'activitat parlamentària i "no hi ha més full de ruta que la declaració unilateral d'independència ", l '" única via possible "de Puigdemont és" restaurar la legalitat vigent i avançar les eleccions ".





El líder socialista ha assenyalat a més que traslladarà als representants de les institucions europees amb què es va a reunir aquests dos dies que Espanya s'està enfrontant a un "moviment regressiu" de "retallades de drets i llibertats" que "no té res a veure amb els valors del projecte europeu ".





"El que estem fent a Espanya és defensar els valors democràtics que defineixen al projecte europeu, que són el respecte de la llei i també el diàleg, però sempre dins de la llei. És el que vaig a traslladar als representants de les institucions comunitàries ", ha indicat.