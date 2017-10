Un jutge obliga l'Ajuntament de Badalona a col·locar la foto del Rei al saló de plens

La regulació de l'ús dels símbols no és competència dels ajuntaments.





El Jutjat contenciós administratiu 9 de Barcelona ha obligat l'Ajuntament de Badalona a col·locar la foto del Rei en un lloc preferent i d'honor al saló de plens, d'on l'havien retirat.





Segons la sentència el magistrat estima el recurs contenciós administratiu presentat per la Delegació del Govern a Catalunya el 23 de desembre de 2015 per "inactivitat" del consistori en no col·locar el retrat real.





La Delegació sol·licitava a l'Ajuntament penjar l'efígie base de l'article 85.2 del Reial decret 2568/1986, considerant la competència de l'Estat en matèria de bases del règim jurídic de les administracions públiques.





El Consistori va al·legar que ni la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local ni la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen l'obligació de penjar efígies reals i que l'aplicació de l'article 85.2 "conculcaria el principi constitucional d'autonomia local" .





Assegurava a més que "cap altra norma amb rang estatal o autonòmic regula l'obligació de col·locar efígies reals en els ajuntaments, a diferència del que succeeix amb les banderes".





No obstant, el magistrat considera que correspon a l'Estat la fixació dels principis o bases relatius als aspectes institucionals --organizativos i funcionales-- dels ens locals, i al·lega que, precisament, el tractament de la Prefectura d'Estat compleix una funció propera a l'ús de les banderes oficials.





Argumenta que no sent la regulació de la utilització dels símbols de la nació aspecte incloure en el règim local, competència exclusiva de la comunitat autònoma, "no es pot apreciar en l'aplicació del precepte qüestionat ni cap invasió de competències autonòmiques ni de l'autonomia municipal com es denuncia ".