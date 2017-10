Mossos demana un informe urgent a tots els agents que van actuar el dia del referèndum

Paral·lelament, els Mossos han obert una informació reservada.





La Prefectura dels Mossos d'Esquadra ha demanat a tots els participants del dispositiu de seguretat durant el referèndum l'1 d'octubre que elaborin "de manera urgent i el més aviat possible" un informe on detallin escrupolosament totes les accions que van realitzar aquell dia.





En una circular interna demanen a través dels caps de torn que els agents detallin totes les seves actuacions en el punt de votació en què van estar destinats en un informe breu, que no és per lliurar directament a l'autoritat judicial, sinó per confeccionar un informe general de tot el que ha passat, indica el text.





El argumenten per que, tot i que en moltes de les actes que es van confeccionar queden reflectits molts d'aquests fets, en altres el relat és molt genèric i cal aportar més informació.





Detallen que en l'informe s'haurà de fer constar la situació en el punt de votació en arribar la patrulla, els diferents intents per accedir i els resultats d'aquests intents, el nombre de persones concentrades per franges horàries, quantes vegades es va sol·licitar suport a la sala regional de comandament, quins impediments van tenir per recollir urnes i documentació i identificació de persones i vehicles.





INFORMACIÓ RESERVADA





Paral·lelament, els Mossos han obert una informació reservada per determinar si hi va haver alguna actuació individual d'algun agent que aquell dia va incomplir les ordres de la Prefectura, en què demanaven tancar els col·legis i impedir el referèndum en compliment d'una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Així se li va traslladar a la jutge Mercedes Armes, que instrueix la querella contra el Govern per la convocatòria de l'1-O, en un informe lliurat sobre l'actuació de Mossos aquest dia.





Fonts sindicals han expressat la seva "preocupació màxima" per la seguretat jurídica dels agents que van treballar aquell dia, que van rebre ordres, les van intentar complir i que ara es poden veure immersos en processos judicials.





Critiquen que ara s'obri una informació reservada contra els agents i afirmen que, de la manera com estava dissenyat el dispositiu, era molt difícil donar compliment a l'ordre judicial d'impedir el referèndum, amb només dos o quatre agents per col·legi.





"Aquests agents complien ordres dissenyades i pensades per altres que no són agents", de manera que demanen que no se'ls posi a ells en el punt de mira i que si algú ha de donar explicacions són els comandaments del cos.