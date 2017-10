Trapero davant la jutge: "No se'ns va anar de les mans en cap moment"

Trapero defensa l'actuació de la policia catalana.





En els àudios, als quals ha tingut accés RAC1, de la declaració del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, davant de la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, el 6 d'octubre, sobre la concentració davant la conselleria d'Economia els dies 20 i 21 de setembre, aquest defensa l'actuació de la policia catalana.





Uns fets pels quals s'acusa Trapero d'un delicte de sedició ja que a l'interior de l'edifici la comitiva judicial i agents de la Guàrdia Civil estaven duent a terme una investigació dins de l'immoble sobre els preparatius per al referèndum de l'1-O.





Trapero assegura davant el fiscal que "en cap moment" el dispositiu "previst" dels Mossos se'ls va anar "de les mans", com assegura el representant del Ministeri Públic en la seva pregunta. Considera això sí es podria haver organitzat "millor" si hi hagués hagut més temps però que, en tot cas, la situació no es va descontrolar.









El major assegura que quan els agents de la Guàrdia Civil i la secretària judicial van voler sortir, es va preparar una línia policial perquè es fes en bones condicions de seguretat, però que els policies van demanar fer-ho amb els seus cotxes, cosa que era "materialment impossible" per estar "danyats" i amb "les rodes punxades".





En aquesta mateixa declaració Trapero explica que el passadís perquè la comitiva judicial i policial pogués sortir de l'edifici estava previst però els agents van comunicar als Mossos que a causa de "problemes informàtics", era possible que es quedessin "tota la nit".





Va negar a més que es produís violència, encara que sí va admetre moments de tensió i "empentes", i respecte al paper de les organitzacions independentistes Òmnium Cultural i l'ANC en els fets, ha apuntat que no creu que estiguessin "darrere de tot". "Honestament crec que no", ha subratllat davant la jutge.