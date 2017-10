Els Bombers reben 104 avisos per les pluges, la majoria a Tarragona

Protecció Civil ha activat l'alerta Inuncat per l'episodi.





Els Bombers de la Generalitat han rebut fins a les 19 hores d'aquest dimecres 104 avisos per les pluges, la majoria a la província de Tarragona (69), 10 d'ells a la localitat de Gandesa, han informat Protecció Civil i els Bombers.





Els avisos a Gandesa han estat per inundacions de baixos, locals i aparcaments i un vehicle atrapat per l'aigua, i s'han desplaçat tres dotacions per una inundació en els baixos d'una residència de Gandesa, els usuaris han estat traslladats a la planta superior.





ACTIVAT EL INUNCAT





Protecció Civil ha activat l'alerta Inuncat per l'episodi, que demana extremar la precaució en la conducció i fer seguiment de les incidències viàries.









Fins aquesta nit, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que les precipitacions al terç sud de Catalunya pugui superar els 40 litres per metres quadrat en 30 minuts.





S'han registrat precipitacions acumulades de 113 litres per metre quadrat al pantà de Siurana, els 110,3 a Gandesa i els 54,8 al Parc Nacional dels Ports.





Protecció Civil ha emès una prealerta pel pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril per tall de la circulació de trens a la R15 entre Riudecanyes i Reus (Tarragona), per falta de tensió, que ha obligat a aturar un tren, amb 40 passatgers afectats, que han estat traslladats a l'estació.