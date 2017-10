Quatre de cada deu atesos per Càritas Catalunya no té habitatge digne, i el 3% ocupa

Quatre de cada deu atesos per Càritas Catalunya el 2016 no té un habitatge digne -el 39,5% -, enfront del 31% de l'any anterior, una situació que ha atribuït a l'augment del preu del lloguer i a la falta de parc social, i per primera vegada l'entitat ha registrat famílies que "s'han vist abocades a ocupar un habitatge buit", amb el 3,2% -que abans no llegava a l'1% -.





Ho ha explicat el cap de Comunicació de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, al costat del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella i el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, que ha presentat la Memòria 2016, que ha registrat un 4,7% d'augment de beneficiaris i per primer any detalla dades econòmiques.





Les situacions d'habitatge no digne inclouen el 3,2% d'ocupacions, el 14,4% que no té cap tipus d'habitatge --respecte del 8% de 2015, i viuen al carrer o en cotxes-- i el 9, 5% que està en habitacions de relloguer, així com els atesos en entitats socials (4,8%) i els acollits sense pagar (7,6%); el 50,1% està de lloguer --6,9% menys que l'any passat-- i el 10,4% és propietari.





Les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya han arribat als 360.604 beneficiaris, un 4,7% que l'any anterior, i Roig, s'ha mostrat preocupat: "Vam detectar una cronificació de la pobresa, que aquesta classe mitjana que fins ara cap de flux estabilitzador, ha passat a una situació una mica més oblidada ", i ha constatat que no ha acabat la crisi.





Ha lamentat la "pobresa hereditària", amb la cronificació en les persones que van ser ateses i tornen, i entre les problemàtiques que s'accentuen ha destacat la precarietat laboral i l'augment de joves entre els sol·licitants d'ajuda: els menors de 18 anys atesos han passat del 15% al 22,7%, mentre que els menors de 30 anys representen el 11,9% del total.





El 71,2% de les persones en edat laboral estan a l'atur o buscant feina -un percentatge que es mantiene--, enfront del 28,8% dels que sí que treballen; l'entitat ha detectat que s'han generat nous llocs de treball però són precaris, amb temporalitat i salaris baixos, la qual cosa fa que moltes persones treballin en l'economia submergida, cal estabilitat laboral, segons Lluna.





OMELLA





En ser preguntat per què peticions fa a les administracions, Omella ha destacat el problema de l'habitatge i dels menors en situacions familiars desestructurades, i ha assenyalat que encara no s'ha solucionat la situació de fa un any, quan va demanar millores laborals.





El també bisbe delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense ha rebutjat valorar l'actualitat política a Catalunya, a preguntes dels periodistes, per tractar-se d'un acte sobre Càritas, tot i que ha afirmat: "per que no es digui que sóc un bou mut, sentim tota la preocupació que sent tota la població ".





PAÏSOS EN CONFLICTE





El 58,2% de beneficiaris són famílies amb fills a càrrec --respecte del 64% 2015--, i mentre el 47,5% dels atesos han nascut a Europa --incloent Espanya--, 52,5% dels usuaris ha nascut fora del continent, davant del que Luna ha destacat que el 11,9% dels beneficiaris són no comunitaris sense documentació regularitzada, a més de lamentar casos d'irregularitat sobrevinguda.





Càritas ha registrat un increment de les persones procedents de països en conflicte, tant bèl·lic com polític, procedents de països com El Salvador i Hondures, i la cap de Comunicació i Relacions Institucionals de Càritas Diocesana de Barcelona, Anna Roig, ha destacat que dels 5.883 refugiats atesos, 3.802 procedeixen d'Hondures --respecte dels 350 de 2015 i cap en 2014--.





PRESSUPOST





Les Càritas catalanes han comptat amb un pressupost de 47 milions d'euros el 2016, dels quals el 84% -40,1 milions- s'ha destinat a l'Acció Social, la majoria en tres programes: cobertura de les necessitats bàsiques (25% ), família i infància (20%) i inserció sociolaboral i economia social (18,8%).





Dels 47.128.586 euros de pressupost, 9.880.000 provenen d'aportacions públiques i la majoria (37,24) d'aportacions privades, entre les que han registrat un descens: les empreses que fan aportacions han passat de les 1.717 de 2015 a 1.148, mentre que cinc de les deu Càritas han registrat menys donants privats -amb una baixada d'entre el 10% i el 17% -.





A més de 498 persones contractades, les Càritas compten amb 12.242 voluntaris: el 71% són dones, i el 57% del total sobrepassen els 61 anys, davant del que Roig ha remarcat que són persones amb experiència i aporten molt coneixement, alhora que ha registrat un augment dels voluntaris joves que dóna "cert marge d'optimisme de veure que hi haurà relleu generacional".