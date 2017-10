Unes 2.000 persones es concentren a Barcelona contra la independència

Els manifestants demanaven recuperar la unitat.





Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat la tarda d'aquest dimecres a la plaça Francesc Macià de Barcelona contra la independència i en defensa del constitucionalisme.





La concentració, que ha o bligado a tallar l'avinguda Diagonal en aquest punt, ha estat convocada per entitats contràries a la independència que demanaven: "Recuperem a Tarradellas. És urgent recuperar la unitat i oblidar el que ens separa, perquè el nostre país és massa petit per depreciar a cap dels seus fills i prou gran per cabre tots ".





La concentració s'ha celebrat un dia després però a la mateixa hora que la concentració convocada per les entitats sobiranistes a la mateixa zona per demanar l'alliberament del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i del d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.