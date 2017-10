Puigdemont diu a Rajoy que el Parlament pot declarar la independència si no hi ha diàleg

Carles Puigdemont









El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha contestat aquest dijous al requeriment del Govern central reiterant la seva oferta de diàleg sobre Catalunya i ha plantejat la possibilitat que es declari la independència: "El Parlament podrà procedir a votar la declaració formal de la independència que no va votar el 10 d'octubre".





Aquesta és la resposta que ha fet al segon termini per contestar al requeriment del Govern central si va declarar o no la independència la setmana passada, i aquest termini finalitzava aquest dijous a les 10 hores. "A la meva carta de dilluns li vaig proposar celebrar una reunió que encara no ha estat atesa", afegeix Puigdemont.





El requeriment es un pas previ per tal que el Govern central pugi aplicar l'article 155 de la Constitució i suspendre així l'autonomia de Catalunya: per a Puigdemont, això "indica que no s'es conscient del problema i que no es vol parlar".

















El portaveu del Govern, Jordi Turull, ho va explicar aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, on el president català va abordar amb els consellers del seu gabinet quina resposta donar al segon termini del requeriment del Govern espanyol, el termini per respondre expira aquest dijous a les 10 hores.





Puigdemont va transmetre als seus consellers que mantindria intacta la seva oferta de donar dos mesos a l'Estat per dialogar i negociar, però que "no es mourà" sobre els dos aspectes nuclears: aclarir si va declarar la independència i renunciar a declarar pròximament.





El Govern confia que si manté l'oferta de diàleg sense renunciar a la independència i el Govern central li aplica el 155, la comunitat internacional valorarà quin dels dos actors en conflicte vol dialogar i "qui dinamita ponts".





L'Executiu català no ha explicat si Puigdemont respondrà a Rajoy per carta, com ja va fer dilluns quan vencia el primer termini del requeriment, però sí que ha promès que serà amb "la cortesia institucional" que mereixen aquestes qüestions.





REACTIVAR LA DECLARACIÓ





El Consell Nacional del PDeCAT, el partit del president, li ha demanat aquest dimecres a Puigdemont "aixecar la suspensió" de la declaració d'independència si l'Estat rebutja l'oferta de diàleg i aplica l'article 155 suspenent l'autonomia de Catalunya.





Així, ja són tots els partits independentistes de l'arc parlamentari: el PDeCAT, ERC, la CUP i Demòcrates els que ja han demanat al president català que declari la independència si veu que no hi ha cap possibilitat de dialogar amb l'Estat.





Davant aquestes peticions, el president difícilment podria negar-s'hi, ja que són aquests els partits que sustenten al Govern al Parlament i que li donen els vots per poder aprovar els plans de l'Executiu.

NO A LES ELECCIONS





Aquest dimecres ha transcendit que el Govern central està disposat a no aplicar el 155 si Puigdemont renúncia a la declaració unilateral d'independència i accedeix a convocar unes eleccions anticipades.

Fonts del Govern han explicat que "de moment" no entra en els plans del president convocar aquests comicis, i que en qualsevol cas no prendrà cap decisió sobre això fins a conèixer oficialment la reacció del Govern central d'aquest dijous.





En aquest punt també hi ha unitat independentista: tots els partits sobiranistes rebutgen la convocatòria d'eleccions anticipades perquè consideren que seria diluir els resultats de l'1 d'octubre, en què van participar més de dos milions de persones i va guanyar el 'sí' a la independència.





L'OPOSICIÓ





La resta de partits del Parlament rebutgen els plans d'Puigdemont amb diferents accents: SíQueEsPot, per exemple, no dóna suport en cap cas una declaració d'independència, però li exigeix al Govern central que s'obri a dialogar i renunciï a l'155.





El PP i Cs si avalarien l'aplicació de la suspensió de l'autonomia, mentre que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha animat Puigdemont a dir que no va declarar la independència i evitar el 155, assegurant-li que en cap cas això seria " una derrota "per a ell.





Si l'Estat aplica el 155, JxSí i la CUP tenen previst reactivar el Parlament i convocar el ple en què es podria declarar la independència, un ple que no descarten que pogués celebrar aquest cap de setmana.