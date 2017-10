El Govern veu un "xantatge inacceptable" que PDeCAT avali que Puigdemont declari la independència si s'aplica 155

El Govern considera un "xantatge inacceptable" que el PDeCAT avali que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declari la independència si el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, aplica l'article 155 de la Constitució, segons han indicat fonts de Moncloa, que consideren que l ' "únic responsable" de l'activació d'aquest precepte constitucional és el president català.





Puigdemont ha rebut aquest dimecres la petició del Consell Nacional del seu partit, el PDeCAT, d ' "aixecar la suspensió" de la declaració d'independència si el president del Govern aplica l'article 155 de la Carta Magna.





Així ho ha anunciat ha coordinadora d'aquest partit, Marta Pascal, que ha assenyalat a més que "no està damunt de la taula" la possibilitat que convocar eleccions anticipades i renunciar a aquesta declaració.





Davant aquesta posició de l'antiga Convergència, fonts de l'Executiu han indicat que es tracta d'un "xantatge inacceptable" i han subratllat que "l'únic responsable" de l'activació de l'article 155 de la Carta Magna és el president de la Generalitat.





Precisament aquest matí, en la sessió de control al Govern del Congrés, Rajoy ha demandat als diputats del PDeCAT que facin un "esforç per convèncer" a Puigdemont, de manera que no creu "més problemes" a Catalunya i no "obligui" a el seu Executiu a aplicar el 155.





És més, ha dit que l ' "únic" que li demana al president català és que "actuï amb seny i amb equilibri", posant per davant els interessos generals de "tots els ciutadans".