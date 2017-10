El Barça convenç i lidera el seu grup a Europa

Els jugadors del Barça celebren un dels gols.





El FC Barcelona segueix com a líder en solitari del seu grup de Lliga de Campions després de guanyar aquest dimecres a Olympiakos al Camp Nou per 3-1.





Els de Valverde van tenir el partit totalment controlat de principi a fi, però el que podria haver estat un passeig va requerir de més treball del normal per culpa de Gerard Piqué, que va cometre una mà irresponsable per marcar un gol -que va ser anul·lat- quan ja tenia una groga, pel que va ser expulsat.





En aquell moment, però, el Barça ja guanyava gràcies a un gol en pròpia porta de Nikolau quan corria el minut 18.





Qui més va patir la vermella va ser Deulofeu que, per molt que ho intenti, no pot consolidar-se o tenir minuts en l'onze titular. El del planter va ser l'escollit pel míster per treure a Mascherano i cobrir el buit que havia deixat Piqué.





Així es va arribar al descans, amb la sensació que el Barça dominava, però l'Olympiakos ara podia atacar, i ho havia fet al final de la primera part.





Poca història, però, va tenir la segona meitat, ja que els blaugrana van dominar com si juguessin amb onze davant les mancances tècniques dels grecs, molt inferiors als locals.





En aquesta línia, al minut 61, va arribar el gol número 100 de Messi a Europa i el 50è a l'any 2017 amb una falta no gaire col·locada però amb un efecte enverinat que va fer impossible el rebuig de la pilota.





Només tres minuts més tard, una jugada de Messi va acabar amb un centre enrere que va rematar de manera molt convincent el lateral Digne, que substituïa Alba. El francès va ser dels millors de la trobada i també crida a les portes de la titularitat.