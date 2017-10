Bartomeu reitera que el Barça està a favor del diàleg i demana respecte

La ANC i Òmnium van declinar la invitació del Barça.





El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha assegurat aquest dimecres que el club culer està a favor del diàleg i el respecte a la "situació complexa" que viu Catalunya. "Parlant la gent s'entén. Això permet arribar a punts d'acord", ha subratllat.





Bartomeu ha admès que el Barça ha de "posicionar-se" davant aquesta "situació complexa" i, en aquest sentit, ha donat suport el missatge exhibit en una pancarta gegant abans del començament del partit de 'Champions' davant l'Olympiacos que resava 'Diàleg, Respecte i esport '.





"Ara fa ja unes quantes setmanes que vam explicar que ens hem de posicionar en aquesta situació complexa. Estem a favor del diàleg, volem que es parli en una taula perquè parlant la gent s'entén. Això permet arribar a punts d'acord", ha assenyalat Bartomeu a declaracions a la televisió oficial del Barça.





Així mateix, ha reclamat respecte "per les majories i per a les minories" i també per al propi FC Barcelona. "Som un club esportiu i en aquest aspecte seguirem jugant i competint a les pistes esportives. Aquest és el nostre projecte, el respecte, el diàleg i l'esport", ha incidit el màxim responsable del club culer.