Fiscalia no recorrerà la llibertat de Trapero però podria plantejar presó quan la investigació arribi a l'1-O

Trapero va a declarar a l'Audiència Nacional









La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha decidit que no recorrerà la interlocutòria per la qual la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va decretar dilluns passat la llibertat amb mesures cautelars per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.





No obstant això, el Ministeri Públic "reavaluarà novament" la procedència de sol·licitar altres mesures a les ja imposades --cosa que no exclou demanar la seva presó-- un cop s'ampliï la investigació per sedició que hi ha oberta contra ell pels fets ocorreguts el passat 1 d'octubre.





La Fiscalia ha informat d'aquesta decisió en una nota en què apunta que el que sí demanarà a la titular del Jugat central d'instrucció 4 és la notificació oficial de la interlocutòria en el qual s'acorden les mesures cautelars que ja pesen contra Trapero --compareixences cada 15 dies davant del jutge, prohibició de sortir d'Espanya i lliurament del passaport-- a la Conselleria d'Interior de la Generalitat "als efectes legals que siguin oportuns d'acord amb la legislació que regula el seu estatut professional".