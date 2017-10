El càncer de mama és el tumor més comú entre les dones de tot el món

#DiaMundialdelCancerdeMama





El càncer de mama és el tipus de tumor més comú entre les dones de tot el món, amb gairebé 1,7 milions de nous casos al 2012 (últim any amb dades actualitzades segons World Cancer Research Fund International), el que el converteix en el segon tipus més comú en general.





Això representa el 12% de tots els nous casos de càncer i el 25% dels tumors en dones. A més, és la cinquena causa més comuna de les morts per càncer en dones.





Des de 2008, la prevalença del càncer de mama s'ha incrementat en més d'un 20% a tot el món, i la mortalitat provocada per aquesta malaltia ha augmentat en un 14%, segons La fundació Breast Cancer Research.





Els supervivents del càncer de mama varien molt segons la regió i la seva riquesa. Així, es pot trobar una taxa de supervivència del 80% en zones com els Estats Units, Suècia i Japó, i passar a una taxa inferior al 40% en països en vies de desenvolupament, on els casos es detecten en fases ja desenvolupades.





LA MENOPAUSA, UN PUNT D'INFLEXIÓ





El risc a tenir càncer de mama es dobla cada deu anys fins a arribar al període menopàusic, on comença a disminuir. No obstant això, paradoxalment, la malaltia és més comuna després de la menopausa.





La majoria de tipus de càncer tenen causes hormonals. La història natural d'aquesta malaltia difereix entre les que són diagnosticades abans i després de la menopausa. Això pot donar-se a causa de diferents tipus de tumor o als diversos efectes dels factors nutricionals en les hormones.





FACTORS DE RISC





La pròpia naturalesa de cada persona pot ser factor de risc per tenir càncer de mama. Situacions com la menarquia abans dels 12 anys, la menopausa tardana (després dels 55), tenir el primer embaràs passats els 30 anys o no donar a llum en absolut són factors que incrementen l'exposició a l'estrogen i la progesterona, a més del càncer de mama.





La radiació iònica (raigs X) també augmenta el risc de desenvolupar un tumor al pit, sobretot en la pubertat. A més, la teràpia hormonal (estrogen amb o sense progesterona) augmenta el risc, sent més gran amb preparacions que barregen ambdues hormones.





Els anticonceptius orals que contenen tant estrogen com progesterona també causen un petit risc a tenir càncer de mama en dones joves.