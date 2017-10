El Parlament Europeu diu que "ningú" a Europa ajudarà Puigdemont en la independència

President del Parlament Europeu









El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha avisat que "ningú a Europa podria acceptar" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, proclami la independència de Catalunya, de manera que no rebrà ajuda "en aquesta direcció".





Tajani ha declarat en una entrevista a Cope recollida per Europa Press que el desafiament sobiranista per part de Catalunya "no és un problema" de la Unió Europea (UE) sinó d'Espanya i és per això que, segons ha recomanat, la solució ha d'estar "a l'interior del marc jurídic espanyol" i dins de la Constitució espanyola.





A més, ha afirmat que, al seu parer, "seria bo que el Govern català no proclami la independència" alhora que ha enviat un missatge de "concòrdia": "És la cosa més important", ha assegurat.





Com ha explicat Tajani, la postura de la UE respecte a la qüestió catalana és "a favor del diàleg" i s'ha mostrat contundent davant la possibilitat que els líders sobiranistes proclamin la independència de forma unilateral.





"Ningú estarà a favor", ha apuntat, i ha afegit que "ningú a Europa podria acceptar" una secessió unilateral del territori català. En aquest sentit, ha recalcat: "Estaran sols, ningú ajudarà el Govern de Catalunya en aquesta direcció".





Preguntat sobre els problemes que actualment afronta la Unió Europea, el dirigent europeu ha explicat que la qüestió catalana se situaria per darrere del creixement dels populismes i la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, procés conegut com a Brexit. Per a la solució del primer, ha expressat la necessitat de "resoldre els problemes dels ciutadans" des de la política, perquè "així els populismes perdran vots".