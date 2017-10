Reaccions polítiques a l'últim xantatge de Puigdemont

Rivera al Congrés









El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha dit aquest dijous que no veu cap novetat en la resposta del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, al requeriment del Govern espanyol perquè compleixi la llei, i ha demanat a l'Executiu de Mariano Rajoy que no accepti el "xantatge" i convoqui eleccions autonòmiques.





"No hi ha cap novetat; hem d'actuar, més enllà dels plans de Puigdemont", perquè "una democràcia europea, un Estat de Dret, no pot acceptar el xantatge", ha declarat en un esmorzar informatiu organitzat a Madrid per la Cambra de Comerç dels Estats Units a Espanya.





Rivera ha afirmat que "ningú aconseguirà fora de la llei el que no aconsegueix dins de la llei", ja sigui a través de les urnes o reformant la Constitució. "Mai aconseguiran trencar aquest país", ha assegurat.





Al Govern central li ha reclamat que es posi en marxa i apliqui la Carta Magna per "restablir la democràcia" a Catalunya i "restituir els drets i llibertats" dels ciutadans, cosa que, al seu parer, passa per convocar uns comicis autonòmics - -a través de l'article 155-- si Puigdemont finalment no ho fa.





IGLESIAS REBUTJA EL 155





El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha rebutjat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució perquè suposarà "tirar més llenya al foc", i també ha criticat l'"amenaça" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "declarar una independència que no sería legítima". Davant aquesta situació, ha demanat "diàleg" a les dues partes.





"Pensem que hi ha dues opcions: o tirar més llenya al foc per la via de la DUI o el 155, o buscar solucions. La solució de buscar solucions passa pel diàleg però no en genèric, sinó en concret", ha defensat en declaracions als mitjans en els corredors del Congrés, per insistir en la necesitat que les dues parts seguin a negociar un referèndum pactat, com a solució a la crisi.





Pablo Iglesias, crítico con Rajoy y Puigdemont





Així, Iglesias ha carregat durament contra el PSOE per defensar el Govern espanyol en l'aplicació del 155. "No s'entén que el PSOE doni suport a una extrema dreta corrupta", ha denunciat. "Hi ha una enorme decepció respecte al que sembla a totes les llums un envelliment prematur del nou PSOE, que està defensant el PP", ha enfatizado.





EL PSC VEU DIFÍCIL EL DIÀLEG





Per part seva, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerat que el president Carles Puigdemont ha reconegut en la seva carta que no va fer una DUI en el Parlament el 10 d'octubre, però lamenta l'"amenaça" de proclamar-la.





Iceta ha dit en roda de premsa que aquesta actitud "fa inevitable que el Govern espanyol apliqui l'article 155 de la Constitució", que ha recordat que es va votar de forma molt majoritària.





Iceta considera que Puigdemont, davant la posibilitat de votar la DUI en el Parlament, fa "molt difícil" el diàleg per resoldre la situació.





EL PP DEMANA FRENAR EL CAOS





La diputada del PP al Parlament i vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha reclamat que el Govern estatal ha de "garantir l'autogovern de Catalunya i frenar el caos econòmic".





Ho ha dit en una publicació al seu compte de Twitter, en què ha compartit la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb la qual ha respost al requeriment del Govern central.









"Tornem ja a la normalitat institucional. Davant l'arbitrarietat cal garantir l'autogovern de Catalunya i frenar el caos econòmic".





SÍQUEESPOT





El portaveu de SíQueEsPot al Parlament, Joan Coscubiela, ha exigit a Mariano Rajoy i a Carles Puigdemont, que deixin de jugar "al gos i al gat".





"L'1-O no va ser un referèndum vinculant i per tant no hi ha cap mandat per proclamar la DUI. Ni 155 ni DUI. Prou de jugar al gos i al gat. La DUI es pot proclamar, però no aplicar. Del 155 se sap com s'entra però no com se'n surt. Prou de jugar a 'com pitjor, millor ", ha dit en dues entrades al seu compte de Twitter.





CUP: "EL POBLE DE CATALUNYA VA DECIDIR LA INDEPENDÈNCIA"





La regidora de Barcelona i exdiputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha criticat la carta que el president Carles Puigdemont: "El poble de Catalunya (...) va decidir la independència '. Fins aquí d'acord. La resta:'ramonetisme'. República ara", ha publicat al seu compte de Twitter --amb 'ramonetisme' fa referència a la frase feta 'la puta i la Ramoneta', que al·ludeix a jugar a dos bandes--.





Reguant insisteix que els catalans van decidir l'1 d'octubre quan Puigdemont ha respost al requeriment del Govern espanyol reiterant la seva oferta de diàleg sobre Catalunya i plantejant la possibilitat que es declari la independència: "El Parlament podrà procedir a votar la declaració formal de la independència que no va votar el 10 d'octubre ", diu el president.